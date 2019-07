Uuden sähköaseman rakentaminen Fortumin voimalaitoksen eteläpuolella Ivontiellä etenee aikataulussa.

Uusi sähköasema tulee korvaamaan 1920-luvulla rakennetun nykyisen avokytkinlaitoksen. Kantaverkkoyhtiö Fingridin projektipäällikkö Jarmo Henttinen kertoo, että uuden sähköaseman sokkelit on nyt valettu.

Aikataulun mukaan rakennuksen pitäisi valmistua tämän vuoden aikana. Laitteet asennetaan sisälle ensi talven aikana, ja ensi kesänä luvassa on avojohtokäännöt.

Hänen mukaansa vanha avokytkinkenttä pidetään käytössä niin kauan, kun avojohtokääntöjä tehdään. Sen jälkeen luvassa on vanhan kentän purkaminen.

— Avokytkinkentän purkaminen menee tuonne vuoden 2020 syys-lokakuulle. Sen jälkeen vanhat kentät on korvattu kokonaan uudella, hän kertoo.

Santeri Tynkkynen Uusi sähköasema korvaa 1920-luvulla rakennetun avokytkinlaitoksen. Vanha laitos puretaan ensi syksynä.

Ovakon vuosiseisakki määrittelee aikatauluja

Uudesta sähköasemasta tulee kaksikerroksinen rakennus, jossa on reilu 500 neliötä per kerros. Alakerrassa isot kaapelit korvaavat avojohdot, ja yläkerrassa uudet laitteet korvaavat nykyisen avokentän.

Henttisen mukaan rakentamisen ja avojohtokääntöjen tekemisen aikatauluun vaikuttaa Ovakon terästehdas, jolle menee nykyiseltä asemalta suora linja.

— Ovakon vuosiseisakki on ohjaava tekijä. Kun heillä on seisakki meneillään, niin me käännetään silloin johdot, hän sanoo.

Uuden sähköaseman pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Evälahti Oy. Uudelle sähköasemalle laitteet toimittavat ja asentavat ABB Oy.

Hankkeessa samalla uusitaan voimajohtoa ja sähköpylväitä paitsi voimalaitoksen alueella, myös Ivoniemessä ja sen vastarannalla kesäteatterin lähellä.

Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2020 ja sen investointikustannukset ovat noin 11,5 miljoonaa euroa. Uuden rakennuksen osa hankkeesta on noin 2,7 miljoonaa euroa, ja uusien laitteiden osa noin 3,3 miljoonaa euroa.