Ilmailuharrastajat kerääntyivät Immolaan hypistelemään 110 000 euroa maksanutta uuden ajan purjekonetta

Ilmailuharrastajat kokoontuivat maanantaina Immolan lentokentälle hypistelemään liettualaista kaunotarta. Imatran Ilmailukerhon tuorein hankinta, LAK-17 Mini FES -mallinen purjelentokone, tilattiin jo toissa vuonna korvaamaan puolalaisvalmisteinen SZD-55-kilpakone, josta kerho luopui rahoittaakseen uuden hankinnan. Maanantaina kone saapui vihdoin uudelle kotikentälleen.

Innostusta olikin ilmassa, kun uutta konetta valmisteltiin lentovalmiiksi. Siivilleen kone ei vielä noussut, sillä rekisteröintiasiat ovat vielä hieman kesken. Kyseessä on täysin uusi kone, jolla on takana ainoastaan kaksi koelentoa.

Pekka Halonen Imatran Ilmailukerhosta kertoo, että Imatralle hankittu purjelentokone on laatuaan kolmas Suomessa. Kyseessä on kärkikartioon asennetulla sähkömoottorilla toimiva purjekone, jonka siipien kärkiväli on 13,5 metriä.

– Perävaunuineen kaikkineen koneelle tuli hintaa noin 110 000 euroa, Halonen kertoo.

Helppous viehättää

LAK-17 Mini FES on kerhon viides purjekone. Kaluston päivitykselle oli tilausta, koska modernit, hyvin varustellut ilmailualukset ovat kasvattaneet suosiotaan harrastajien keskuudessa. Niiden valttina on lähes täydellinen riippumattomuus apuvoimista. Yleensä purjekoneen saaminen ilmaan vaatii useamman henkilön panoksen.

– Meidänkin muut purjekoneet hinataan ilmaan joko vintturilla tai lentokoneella. Tämä kone on kooltaan pieni, joka mahdollistaa käytännössä sen, että henkilö tulee kentälle, avaa ovet, vetää koneen radan päähän, tarkastaa sen, hyppää koslaan ja lähtee lentämään. Tämä on hyvä asia siksi, että on paljon sellaisia aikoja, jolloin täällä ei ole muuta porukkaa, sanoo Pekka Halonen.

Joonas Tapaninen LAK-17 Mini FES -purjelentokone kotiutui Immolaan maanantaina. Kuvassa vasemmalta Timo Pankka, Kari Hammaren, Pekka Halonen, Jari Riikonen, Kimmo Pulkki, Jari Lammela, Veli-Pekka Virta, Jari Kilpeläinen, Jari Ruuskanen, Juha Koho ja Markku Keltanen.

Tavoitteena on, että uudella purjekoneella päästään tämän vuoden aikana 120 lentotuntiin.

Toukokuun 30. päivälle suunniteltua ilmailupäivää ei koronaviruksen takia voida järjestää, mutta purjelentokurssit aiotaan käynnistää joka tapauksessa kesäkuun aikana.

– Toukokuussa koulutuksia ei voida vielä pitää, koska kaksipaikkaiseen koneeseen saattaa mennä kaksi jopa hetken aikaa toisilleen vierasta henkilöä, Halonen muistuttaa.