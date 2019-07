Lappeenranta ei loista asuntosijoittamisen vertailussa — Edellä muun muassa Kajaani ja Rovaniemi

Lappeenrannan väestönkehitys on ollut viime vuosina negatiivista. Venäjän turismi on viime vuosina ollut huippuvuosia hiljaisempaa, mikä näkyy myös alueen kehitysnäkymissä.

Suomen Vuokranantajat ry julkaisi tänään yhdessä Pellervon taloustutkimuskeskuksen kanssa vuosittaisen ennusteen asuntosijoittamisen tulevista tuotoista.

Ennusteen pohjalta laaditussa vertailussa Lappeenranta sijoittuu tänä vuonna sijalle 19, Suomen Vuokranantajat ry:n tiedotteessa kerrotaan. Vertailussa tarkasteltiin 24 alueen näkymiä.

— Lappeenrannan väestönkehitys on viime vuosina ollut negatiivista. Erityisesti Venäjän turismi on viime vuosina ollut huippuvuosia hiljaisempaa, mikä näkyy myös alueen kehitysnäkymissä. Vuokrat eivät viime vuosina ole juurikaan nousseet ja asuntojen hintojen vaihtelu on ollut suurta”, sanoo Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Suomen Vuokranantajien Pellervon taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan yksityinen asuntosijoittaja saa vuokraustoiminnasta vakaata tuottoa.

— Asuntojen kysyntä on kasvanut tasaisesti kasvukeskuksissa. Tutkimuksesta selviää kuitenkin, että asuntomarkkinoilla on merkittäviä alueellisia eroja. Kaupunki ja kohteen sijainti vaikuttavat merkittävästi saatavaan vuokratuottoon, Viljamaa kertoo tiedotteessa.