Parikkalan kunta suunnittelee yhteistä rakennustarkastajaa Rautjärven kunnan kanssa

Parikkalan ja Rautjärven kunnat suunnittelevat yhteisen rakennustarkastajan viran perustamista Parikkalan hallintoon. Rakennustarkastaja hoitaisi 60 prosenttia työajastaan Parikkalan asioita ja 40 prosenttia Rautjärven asioita.

Suunnitelman mukaan Parikkalan rakennustarkastajan virka muuttuisi kuntien yhteiseksi rakennustarkastajaksi, ja Rautjärven rakennustarkastajan virka lakkautettaisiin.

Rakennustarkastajan vastuulla olisi vuosittain 200 luvan myöntäminen sekä korkeintaan 400 tarkastuskäyntiä. Kuntien rakennusvalvonnan työt ovat vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Parikkalan kunnan rakennustarkastajan kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut, ja hän on suostunut tehtäväjärjestelyyn. Rautjärven kunta on myös aloittanut asiasta yhteistoimintaneuvottelut.

Tiistaina kokoontuva Parikkalan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle yhteisen viran perustamista.

Rakennustarkastajan työnantaja olisi Parikkalan kunta. Hän olisi virkasuhteessa molempiin kuntiin ja työskentelisi Parikkalan kunnanvirastosta käsin. Rakennusjärjestys on kunnissa lähes samanlainen, ja käytössä olevat tietojärjestelmät ovat samat.