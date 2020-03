Ruokolahdella tapahtui sunnuntaina vakava vaaratilanne kaivinkoneen kaaduttua kesken ajon Virmutjokeen. Onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa.

– Kyse ei ollut maan pettämisestä, sillä maa oli jäässä. Ilmeisesti kaivinkone on ajettu liian lähelle joen penkkaa, ja se on vain lähtenyt sivuttain luisumaan alas. Sen jälkeen se on ollut menoa, kuvailee paikalla ollut ryhmänjohtaja Arto Sikiö Ruokolahden paloasemalta.

Kaivinkone päätyi kallelleen Virmutjokeen.

Sitä ajanut keski-ikäinen mies pelastautui ohjaamosta jäälle viime tipassa, sillä pian kaivinkone kellahti kokonaan nurin ja ohjaamo jäi lähes kokonaan vedenpinnan alle.

Jos kuljettaja olisi jäänyt satimeen, hukkumisvaara olisi ollut ilmeinen. Nyt kuski selvisi kolhuilla.

– Kun tulimme paikalle, ohjaamo oli lähes kokonaan veden alla. Ohjaamon alareunasta eli tavallaan jalkatilasta vain 10–15 senttiä oli veden pinnalla. Jos kuljettaja ei olisi päässyt itse loikkaamaan pois, siellä olisi ollut tukalat paikat, Arto Sikiö pohtii.

Kuljettaja vietiin sairaalaan

Kaivinkoneen omistaa kuljettaja itse. Hänen oli tarkoitus tehdä sunnuntaina omilla maillaan Virmutjoen rannassa kevyttä ruoppausta ja avata umpeen kasvanutta veneväylää.

Hän päätyi kuitenkin sairaalaan rytäkässä tulleiden kolhujen takia. Arto Sikiön mukaan mies aristi ainakin jalkaansa.

Ilmoitus onnettomuudesta tehtiin sunnuntaina kello 13.45.

Kaivinkone käytiin nostamassa myöhemmin ulkopuolisen hinausyrityksen, ulkopuolisen koneyrittäjän sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen voimin.

Koneesta valui vähäinen määrä dieselöljyä Virmutjokeen, joka puomitettiin öljyn leviämisen estämiseksi.