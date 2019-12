Syyte: Parikymppinen mies löi tuttuaan viidakkoveitsellä Kourulassa, syyttäjä vaatii yli 5 vuoden vankeusrangaistusta tapon yrityksestä

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa luettiin perjantaina syyte Lappeenrannan Kourulassa tapahtuneesta väkivallanteosta. Vuonna 1998 syntynyttä miestä syytetään muun muassa tapon yrityksestä.

Syyttäjän mukaan vuonna 1998 syntynyt mies yritti tappaa tuttunsa lyömällä tätä viidakkoveitsellä ylävartalon ja pään alueelle. Toinen mies väisti iskun osittain ja sai 10 senttiä pitkän ja luuhun yltäneen viiltohaavan. Syytteen mukaan teossa käytetty viidakkoveitsi oli yli 60 senttiä pitkä.

Teko tapahtui kaupan piha-alueella Kourulassa viime lokakuussa. Toissijainen syyte teosta on törkeä pahoinpitely. Syytetty myönsi esitutkinnassa syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn. Hän on ollut vangittuna lokakuusta asti.

Vuonna 1998 syntynyttä miestä syytetään myös muun muassa vaarallisen esineen hallussapidosta, sillä hänellä oli nyrkkirautaveitsi sekä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta, sillä hänellä hallussan teossa käytetty viidakkoveitsi.

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistusta, kun samalla pantaisiin täytäntöön jäännösrangaistus. Mies on aiemmin tuomittu muun muassa kahdesta lokakuussa 2017 tapahtuneesta törkeästä pahoinpitelystä. Lisäksi syyttäjän mukaan miehen mielentila on tutkittava ja hänestä on pyydettävä vaarallisuusarvio.