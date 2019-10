Liian alhaalla roikkuva ajolanka syynä junaliikenteen katkoon Luumäen ja Vainikkalan välillä — Junat palaavat kiskoille vielä tänään

Junaliikenne Luumäen ja Vainikkalan välillä palautuu normaaliksi iltapäivän aikana, luvataan Väylästä.

Venäjän henkilö- ja tavarajunien liikenne on ollut katkolla, koska Raipon ja Vainikkalan välillä sijaitseva sähköratapylväs on osittain kumossa ja ajolangat niin alhaalla, että junat eivät pääse kulkemaan lankojen ali. Kysymyksessä on niin sanottu painopylväs, jonka tukivaijeri on katkennut ja joka on taipunut betonipainon aiheuttaman kovan vedon takia, kertoo radan kunnossapidon aluepäällikkö Markku Ahtiainen Väylästä.

— Sinne jouduttiin vaihtamaan uusi pylväs. Se on jo paikallaan, mutta ajolankoja ohjaavia kääntöorsia joudutaan vielä laittamaan uudet muutamiin pylväisiin. Ajolanka on kuitenkin ehjä, se ei katkennut, putosi vain alas, Ahtiainen sanoo.

Ahtiaisen mukaan ajolangat kulkevat radalla noin kuuden metrin korkeudessa. Kun harus katkesi, ajolanka tipahti noin 4—4,5 metrin korkeuteen kiskon pinnasta.

Ahtiaisen mukaan korjaustyöt saadaan päätökseen tänään iltapäivän aikana ja junaliikenne palautuu normaaliksi Luumäen ja Vainikkalan välillä.

Aamulla noin kello seitsemän havaittu vika vaikuttaa Venäjältä tuleviin ja Venäjälle meneviin henkilö- ja tavarajuniin. Luumäen ja Vainikkalan välinen junaliikenne on korvattu bussikuljetuksilla. Matkustajat kuljetetaan Lappeenrannasta Vainikkalan asemalle ja Vainikkalasta Lappeenrantaan linja-autolla.

Vika ei vaikuta Kouvolan ja Joensuun välillä kulkeviin juniin.