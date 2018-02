"Taloudellinen miinus on nyt jäätävän pitkä" — Saimaan ammattikorkeakoulu on kirjaamassa Imatralta yli 400 000 euron tappiot, isoin ongelma on ylimitoitetut tilat Koulutusten vetovoima Imatran kaltaisessa pikkukaupungissa on ollut heikko. Anu Pakarinen Rehtori Anneli Pirttilällä ei ole ollut helppo tiistai, kun henkilöstölle ja opiskelijoille on pitänyt kertoa Imatran toimintojen uudelleen järjestelystä. — Toivoisin, ettei tätä tarvitsisi tehdä, sanoo Pirttilä.

Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) lähtö veisi Imatran katukuvasta yli 400 nuorta ihmistä. Kampuksella opiskelee restonomiksi tai kuvataiteilijaksi tällä hetkellä 437 henkeä. Opetushenkilöstön vahvuus on 13.

— Olen henkilöstölle painottanut, että ratkaisut tehdään niin, ettei kukaan menetä työpaikkaansa. Toimipaikka voi kyllä vaihtua, kertoo rehtori Anneli Pirttilä.

Erityisesti Imatran restonomikoulutuksen vetovoima on heikko. Viimeisimmässä yhteishaussa hotelli- ja ravintola-alan suomenkieliseen koulutukseen oli Pirttilän mukaan 0,9 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti.

— Kun suhdeluku menee alle yhden, ollaan vaikeuksissa. Toiminta on nyt saatava siihen jamaan, että koulutus saadaan säilytettyä.

Myös kuvataidekoulutuksen vetovoima on Imatralla pienempi kuin muualla valtakunnassa. Edellisessä haussa aloituspaikkaa kohti oli 2,1 ensisijasita hakijaa.





”Taloudellinen miinus on jäätävän pitkä”

Imatran toimintojen pyörittäminen tuottaa ammattikorkeakoululle tappiota.

— Taloudellinen miinus on nyt jäätävän pitkä. Imatran yksikön tulos on tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan viime vuodelta 400 000 euroa miinuksella. Imatralla ehdottomasti isoin riippa ovat tilat.

Ammattikorkeakoulu toimii Mansikkalassa Tietäjäntalossa sekä entisessä paperilaboratoriossa. Ammattikorkeakoulu omistaa myös Siitolan mäellä entisen navettarakennuksen sekä vailla säännöllistä toimintaa olevan Siitolan kartanon.

— Tilakysymys on yksi isoimpia selvitettäviä asioita. Ajatus on neuvotella niistä Imatran kaupungin kanssa. Siitolan kartano on kulttuurikohde, mutta kokemus on osoittanut, että muun käytön löytäminen sille ei ole helppoa, toteaa Pirttilä.

Kyselyt käynnistyvät

Ammattikorkeakoulu selvittelee lähimmän kuukauden ajan, millä tavalla Imatralla nyt pyörivät koulutukset on järkevä jatkossa järjestää. Koulutusten siirtäminen Lappeenrantaan Skinnarilan kampukselle on yksi vaihtoehdoista.

— Teemme nyt kyselyjä laajasti Imatralla ja selvitämme, mitä vaihtoehtoja meillä on.

Pirttilän ja apulaisrehtori Merja Heinon vetämän selvitystyön on tarkoitus olla valmis 19. maaliskuuta.

Jos siihen päädytään, päättyy koulutus Imatralla aikaisintaan vuonna 2019. Syksyllä 2018 Imatralla aloittaa normaali määrä opiskelijoita. Suomenkieliseen hotelli- ja ravintola-alan koulutukseen otetaan 30 ja englanninkieliseen toiset 30 opiskelijaa. Kuvataideopinnot aloittaa 25 henkilöä.

Hauraista asioista puhutaan

Pirttilä tietää, että erityisesti kuvataidekoulutuksella on Imatralla pitkät perinteet ja oma yhteisönsä.

— Tällaisissa muutoksissa puhutaan hauraista asioista. Jos koulutus siirtyy Lappeenrantaan, pitäisi löytää keinot, että Imatran imago taidekaupunkina voi edelleen säilyä.

Imatran ammattikorkeakoulutuksen vetovoiman häviäminen ei Pirttilän mukaan ole ainutlaatuista Suomessa.

— Tilanne pahentui, kun yhteishaku yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin muuttui. Ennen pystyi hakemaan 12 paikkaan, muutoksen jälkeen vain kuuteen, joista yhteen ensisijaisesti. Se vaikutti pienten yksikköjen vetovoimaan kielteisesti.

Saimia Imatralla

Opetus keskittynyt Linnalan kampukselle Tietäjäntaloon sekä entiseen paperilaboratorioon. Toimintaa myös Siitolan navetassa.

Saimaan ammattikorkeakoulu antaa Imatralla hotelli- ja ravintola-alan sekä kuvataiteen koulutusta.

Opiskelijamäärä Imatralla tällä hetkellä 437. Opettajia 13.

Saimaan ammattikorkeakoulu on osa LUT-konsernia, joka aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa.