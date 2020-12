Käräjäoikeus muistutti, että virheen korjaaminen on paitsi myyjän velvollisuus, myös oikeus.

Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on ratkaistu riita-asia, joka koski kerrostalon ikkunoiden ja parvekeovien uusimista. Lappeenrantalainen kerrostalo oli valmistunut 1964, joten sen ikkunat kaipasivat uusimista. Kilpailutuksen jälkeen 205 000 euron urakka sovittiin vuonna 2009 silloisen Puukeskuksen kanssa. Sitä edusti käräjillä Stark, kun Puukeskus ja Starkki olivat sulautuneet 2014.

Urakoitsija teetti ikkunavaihdon aliurakoitsijalla. Tulos ei tyydyttänyt tilaajaa eli taloyhtiötä, joka ei ottanut urakkaa vastaan, eikä sallinut urakoitsijan tehdä enää korjaustöitäkään urakkakohteessa vuoden 2012 jälkeen.

Ongelmana oli, että ikkunat eivät pitäneet sadevettä, joka pääsi pokien väliin ja huoneistoihinkin. Taloyhtiö ei hyväksynyt urakoitsijan korjausesityksiä, koska ikkunoita ei sen mielestä olisi niillä saatu tiiviiksi eivätkä ikkunat olisi vastanneet tilattua tuotetta. Vuoto-ongelma havaittiin myös tavarantarkastuksessa 2012. Vuotovettä oli päässyt ikkunoiden välitilaan ja edelleen asuntoihin sekä seinärakenteisiin.

Taloyhtiö vaati ikkunoiden vaihtamista ja hylkäsi korjausehdotukset. Keskeneräisen tilanteen takia ikkunaurakasta ei pidetty vastaanottotarkastusta missään vaiheessa eikä viimeistä maksuerää maksettu.

Taloyhtiön yhtiökokous päätti hylätä sovintoesitykset urakoitsijan kanssa ja viedä asian käräjille. Samalla tehtiin päätös ikkunoiden uusimisesta. Taloyhtiö vaihdatti ikkunat toisella yrityksellä vuonna 2019.

Vaatimuksia yli 250 000 euron edestä

Taloyhtiö vaati käräjillä Starkilta ikkunoiden uusimiskustannuksia 205 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluina lähes 48 000 euroa. Stark kiisti kanteen ja vaati puolestaan taloyhtiöltä 76 000 euron oikeudenkäyntikuluja. Perusteena oli, että urakoitsija ei ollut saanut käyttää oikeuttaan korjaustöihin.

Reklamointi oli sen mielestä myös tehty epämääräisesti ja puutteellisesti. Käräjäoikeus katsoi, että reklamointi eli virheistä ilmoittaminen oli sinänsä ollut riittävää.

Käräjäoikeus katsoi, ettei näyttöä ollut reklamaation kohteena olleen ikkunamallin virheellisyydestä. VTT:n testin mukaan se oli vesitiivis. Valittu ikkunarakenne yhdistettynä rakennuksen sijainnin tuulisiin olosuhteisiin on kuitenkin altistanut sen tavanomaista kovemmille vesi- ja ilmavuodoille. Vuotoja oli ilmennyt.

Käräjäoikeus piti selvänä, että ikkunatoimituksessa on ollut virhe. Virheellisyyttä oikeus katsoi olleen myös esimerkiksi ikkunoiden saranoinnissa, hyttyspuitteissa ja kaihtimissa.

Virheen korjaaminen paitsi velvollisuus, myös oikeus

Käräjäoikeus muistutti, että kauppalain mukaan ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista, mutta myös myyjällä on puolestaan oikeus korjata virhe välttääkseen hinnanalennusvaatimus tai kaupan purkaminen. Virheen korjaaminen on sekä myyjän velvollisuus että oikeus.

Myyjällä on oikeus valita, haluaako hän korjata virheen tai tehdä uuden toimituksen. Edellytyksenä on, että kumpikaan oikaisutavoista ei aiheuta ostajalle riskiä kustannuksista tai olennaista haittaa. Jos myyjä tarjoutuu korjaamaan virheen, ostaja ei saa vaatia uutta toimitusta, vaan hänen on tyydyttävä virheen korjaamiseen kohtuullisessa ajassa.

Urakoitsija oli oikeudessa kuullun todistajan mukaan varautunut korjaamaan ikkunat ja muun muassa niiden ulkopuitteet. Korjaustöitä taloyhtiö ei kuitenkaan enää antanut suorittaa. Tavarantarkastuskertomuksen laatija oli suositellut korjaussuunnitelman laatimista, mutta ei ollut esittänyt ikkunoiden vaihtamista ainoana korjausvaihtoehtona.

Korvauksia vain murto-osa vaaditusta

Käräjäoikeuden mielestä urakoitsijan korjausoikeutta ei ole ollut oikeutta evätä. Ei ollut näyttöä siitä, etteivätkö korjaukset olisi toimineet. Asukkaille aiheutunut haitta korjaustöistä olisi rajoittunut muutamaan viikkoon.

Vakiintuneesti on katsottu, että jos tilaaja ei salli urakoitsijan korjata virhettä, urakoitsijan vastuu virheen korjauskustannuksista rajoittuu siihen, mitä kustannuksia urakoitsijalle itselleen olisi aiheutunut virheen korjaamisesta. Ikkunatoimittajan edustaja oli arvioinut, että korjauskulujen omakustannushinta olisi ollut 35 000 euroa.

Tällä perusteella Stark velvoitettiin korvaamaan taloyhtiölle korjausten omakustannushintana 35 000 euroa. Stark oikeutettiin kuitenkin kuittaamaan vastasaatavana maksamatta jäänyt viimeinen erä urakkahinnasta, 17 900 euroa. Taloyhtiö tuomittiin lisäksi maksamaan Starkin oikeudenkäyntikuluina 45 000 euroa. Omat oikeudenkäyntikulut, 48 000 euroa, jäivät taloyhtiön maksettaviksi.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa hovioikeuteen.