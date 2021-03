Konstun alueen asemakaavan muutosta valmistellaan Taipalsaarella jo kolmatta kertaa. Uudelta pohjalta suunniteltu asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville kuluvana keväänä.

Maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallion mukaan alue on suunniteltu pääosin väljää pientaloasutusta varten. 63:sta erillispientalojen tonteista kuusi on omarantaisia, ja ne sijaitsevat yksityisten maanomistajien pääasiassa jo rakennetuilla alueilla.

Venevalkama pienenee

Erona aiempaan on se, että kaikki kunnan omarantaiset tontit on nostettu irti rannasta, ja rannan sekä tonttien väliin osoitetaan paikka rantaraitille. Myös uimarannan lähellä olevat tontit on poistettu.

Venevalkamaa on pienennetty huomattavasti, ja vapautuneeseen tilaan on lisätty tontteja. Myös laajentunut viitasammakon reviiri on nyt huomioitu.

Vanha sairaala-alue on kaavassa osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi. Tämä mahdollistaa monipuolisten toimintojen sijoittumisen tähän osaan Konstua.

Hirvikallion mukaan alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Korttelialueelle voi sijoittua myös liiketiloja sekä palvelun ja majoituksen toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen.

Sairaalan läheisyyteen on merkitty 26 erillispientalotonttia ja kaksi asuinpientalojen tonttia. Jälkimmäisiä tontteja voidaan käyttää myös hoivapalvelurakentamiseen.

Viitasammakko kaatoi kaavan

Kaavamuutosta valmisteltiin jo 2010-luvun alkupuolella, silloin törmättiin alueelta löytyneeseen suojeltuun viitasammakkoesiintymään sekä ongelmiin kaava-alueen rajauksessa. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi kaavan vuonna 2018.

Seuraava yritys kaatui viime kesänä ennen kaavan valtuustokäsittelyä, kun viitasammakkoesiintymä todettiin aiemmin arvioitua laajemmaksi. Kunta päätti tuolloin aloittaa kaavan valmistelun uudelleen.