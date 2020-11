Halu välttää koronaviruksen ja influenssan sairastaminen samaan aikaan, on kannustanut ihmisiä ottamaan rokotuksen.

Influenssarokotusten kysyntä on yrittänyt odotukset koronavirusaikana. Esimerkiksi terveyspalveluyritys Mehiläinen ja Terveystalo kertovat verkkosivuillaan, ettei influenssarokotusaikoja voi nyt varata. Pihlajalinnan mukaan vapaita rokotusaikoja ei ole kaikissa sen toimipisteissä.

Tavallista suurempi rokotusten kysyntä johtuu siitä, että koronaviruspandemian vuoksi ihmisiä on kannustettu influenssarokotuksen ottamiseen.

Mehiläisessä kausi-influenssarokotuksen on nyt saanut Suomessa 70 000–80 000 ihmistä, liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf kertoo.

– Meillä on ollut noin kaksinkertainen määrä rokotuksia verrattuna aiempiin syksyihin.

Suuri kysyntä on johtanut myös siihen, että suunniteltuja rokotusaikoja on jouduttu perumaan.

Asklöfin mukaan Mehiläinen selvittää rokotevalmistajilta, voiko rokotteita saada lisää sekä voidaanko rokotteita tasata toimipisteiden välillä Mehiläisen sisällä.

– Aikataulusta on vaikea sanoa. Olemme jo pitkään selvittäneet, voimmeko saada Suomeen lisää rokotteita. Koko Euroopassa kysyntä on suurta, eivätkä rokotevalmistajat ole toistaiseksi pystyneet lisää rokotteita Suomeen tuomaan.

"Kysyntä on ylittänyt odotukset"

Pihlajalinnaan influenssarokotuksia tilattiin enemmän kuin mitä viime vuonna meni.

– Kysyntä on ylittänyt odotukset ihan täysin, Pihlajalinnan Kaakkois-Suomen aluejohtaja Krista Ikäläinen sanoo.

Pihlajalinnassa ei Ikäläisen mukaan rokoteta tällä hetkellä yksityisasiakkaita.

– Pyrimme priorisoimaan työterveyshuollon asiakkaat, joille rokotteet on jo luvattu.

Riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä on kehotettu kysymään influenssarokotusta omasta terveyskeskuksesta, Ikäläinen toteaa.

Jos Pihlajalinna saa influenssarokotteita lisää, se jatkaa rokottamista.

– Odotamme, että vielä rokotteita tälle talvelle saisimme, Ikäläinen toteaa.

Lappeenrannan työterveydessä jäljellä vajaat 200 rokotetta

Influenssarokotus kannattaa ottaa. Influenssa ja koronavirus yhdessä ovat paha tauti. — Satu Simolin

Tavallista suurempi halu ottaa influenssarokotus on huomattu myös Lappeenrannan työterveydessä.

Lappeenrannan työterveys on tilannut influenssarokotuksia Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä (Eksote) riskiryhmään tai riskiryhmään lähipiiriin kuuluville.

– Viime vuonna pistimme noin 500 influenssarokotusta. Nyt on varmaan 500 jo pistetty ja edelleen on rokotusaikoja jaettu ja kysyntää on ollut, Lappeenrannan työterveyden toimitusjohtaja Jussi Talka kertoo.

Talka arvelee, että Lappeenrannan työterveydellä on vielä jäljellä vajaat 200 rokotetta.

– Toivotaan, että saamme tarvittaessa lisää.

Niille asiakkaille, jotka eivät voi riskiryhmärokotetta saada, on kirjoitettu rokoteresepti. Talkan mukaan on tullut sellaista viestiä, että rokotteita ei ole ollut hyvin saatavilla.

Oprista ja pikkukunnista aikoja saa tälle viikolle

Aikoja influenssarokotuksiin on varattu Etelä-Karjalan eri kunnissa vaihtelevasti, Satu Simolin kertoo. Simolin on Eksoten Lappeen ja Länsi-Saimaan hyvinvointi- ja terveysasemien palvelupäällikkö.

Esimerkiksi Lappeenrannan Sammonlahdessa ja Imatran Honkaharjussa kysyntää on ollut enemmän kuin aikoja on ollut tarjolla.

Toisaalta Lappeenrannassa kauppakeskus Opriin tai pienten kuntien hyvinvointiasemille rokotusaikoja saa myös tälle viikolle.

Oprissa on rokotusaikoja myös viikonloppuisin ja arkena kello 18 saakka.

– Toive, on että lapsiperheet kävisivät mielellään tällä viikolla, mutta aikoja saavat varata kaikki, sillä aikoja on, Simolin sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on Simolinin mukaan luvannut, että influenssarokotteita riittää riskiryhmiin kuuluville. Etelä-Karjalaan on tullut riskiryhmäläisten rokotteita yhteensä 40 140 kappaletta.

– Influenssarokotus kannattaa ottaa. Influenssa ja koronavirus yhdessä ovat paha tauti.

Simolinin mukaan Eksotessa ei vielä pystytä arvioimaan, onko influenssarokotusten kysyntä tavallista suurempaa, sillä aiempina vuosina rokotuksia on annettu ilman ajanvarausta. Ajanvarauksella rokottaminen on hitaampaa kuin ilman ajanvarausta.

Koronaviruksen vuoksi rokotuksia annetaan tänä vuonna vain ajanvarauksella.

– Aikoja on tarjolla vain rajattu määrä.