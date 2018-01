Kaakkoisraja ylitettiin viime vuonna yli seitsemän miljoonaa kertaa, kasvua edelliseen vuoteen tuli lähes yhdeksän prosenttia — Nuijamaa ohitti Vaalimaan vilkkaimpana rajanylityspaikkana Rajaylityksiä oli kaikkiaan hieman alle 7 213 000, joista viisumivelvollisia ylittäjiä oli 78 prosenttia eli 5 626 000. Kasvu vuoteen 2016 nähden on ollut suurinta Vainikkalassa ja Nuijamaalla. Kai Skyttä Nuijamaalla raja ylitettiin viime vuonna yli 2,6 miljoonaa kertaa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomat rajanylityspaikat ylitettiin viime vuoden aikana 7 212 798 kertaa. Ylitysten määrä lisääntyi vuoteen 2016 nähden lähes yhdeksän prosenttia, kun toissa vuoden ylityskertojen lukumäärä oli 6 635 000.

Ennen Ukrainan kriisiä nähdyistä vilkkaista vuosista ollaan vielä kaukana. Vuonna 2013 rajanylityksiä oli lähes 10,4 miljoonaa ja vielä vuonna 2014 yli 8,9 miljoonaa.

Nuijamaa ohitti viime vuoden aikana Vaalimaan vilkkaimpana raja-asemana. Nuijamaalla ylityksiä oli kaikkiaan 2 629 000 ja kasvuprosentti oli 15 edelliseen vuoteen nähden. Nuijamaa oli myös joulukuun vilkkain rajanylityspaikka 218 073 ylityksellään. Erikoinen sattuma on se, että myös joulukuussa 2016 Nuijamaalla ylityksiä tehtiin täsmälleen sama määrä 218 073.

Vaalimaan lukemat pysyivät melko samana, ja kasvua oli vain 0,3 prosenttia. Vaalimaalla raja ylitettiin 2 447 000 kertaa.

Imatralla ylitysten määrä oli 1 535 000, ja kasvua edelliseen vuoteen tuli yhdeksän prosenttia Vainikkalassa kasvuprosentti oli suurin, 21 prosenttia, ja lukemaksi kirjattiin lopulta 550 000.

Parikkalan tilapäisellä rajanylityspaikalla kirjattiin 22 650 ylitystä. Se on yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuonna 2016.

Ruplan vakaus vaikuttimena

Rajanylitysliikenteen kasvun suurimpana syynä on ruplan kurssin vahvistuminen ja sitä kautta venäläisten ostosmatkojen lisääntyminen. Venäläismatkustajien rajanylitysten määrä kasvoi 14,5 prosenttia, kun taas suomalaisten osuus kokonaisliikenteestä on vähentynyt. Uutena ilmiönä aasialaisten rajanylittäjien määrä on kasvanut, vaikka 7,2 miljoonasta ylityksestä osuus on vielä pieni.

Ylityspaikoilla on hieman erilainen profiili, ja se selittää etenkin Nuijamaan lukeman kasvua.

— Nuijamaan kautta tulee paljon ostosmatkailijoita Venäjältä etenkin viikonloppuisin. Rupla on pysytellyt suhteellisen vakaana ja se on auttanut tietynlaista elpymistä, kapteeni Ossi Fonselius Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnasta sanoo.

Maahantulo estettiin viime vuoden aikana 773 henkilöltä, kun 2016 lukema oli 554. Yleisin syy maahantulon estämiseen oli voimassaolevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen.

Esitutkintoja rajavartiosto käynnisti 373, joista suurin osa, 182, vaarallisen esineen hallussapidosta. Muita yleisiä syitä tutkinnalle olivat eriasteiset liikennejuopumukset, ampuma-aserikokset sekä valtionrajarikokset.

Väärennettyjä matkustusasiakirjoja ja muita väärennöksiä havaittiin yhteensä 198. Sakkoja kirjoitettiin 3176, kun edellisvuonna lukema oli 2539.

Vaikka lukemat ovat kasvussa ja ihmisiä liikkuu enemmän, esimerkiksi rikosten ja esitutkintojen määrä ei välttämättä kasva samassa suhteessa.

— Ne eivät täysin korreloi keskenään. Kun liikennettä on vähemmän, esitutkintojen ja sakkojen määrä voi jopa nousta. Silloin on enemmän aikaa tehdä tarkastuksia ja tehostamisia aseman sisällä. Kattavuuden kasvaessa myös paljastumisriski nousee.