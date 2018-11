Teko oli tapahtunut maaliskuussa Imatralla. 76-vuotias vaimo oli nukkumassa makuuhuoneessa pariskunnan kotona. Aamuyöllä mies oli ottanut vasaran ja lyönyt nukkuvaa vaimoa kahdesti päähän.

Nainen heräsi iskuihin ja sai kamppailutilanteessa vasaran pois miehen käsistä. Naiselta murtui rytäkässä sormi ja hän sai vasaran iskuista ruhjeita ohimolle ja takaraivolle.

Mies tunnusti esitutkinnassa yrittäneensä tappaa vaimonsa lyömällä tätä vasaralla päähän.

Syyttäjä vaatii miehelle vähintään 3 vuoden ja kuuden kuukauden pituista ehdotonta vankeusrangaistusta.

Syyttäjän mukaan rikos on tehty raa’alla ja julmalla tavalla ja se on kohdistunut henkilöön, joka on ollut hyökkäyksen aikana puolustuskyvytön. Vaimo ei ollut antanut mitään aihetta väkivaltaiseen käytökseen itseään kohtaan.