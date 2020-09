Etelä-Karjalassa sumuista torstaina aamulla, päivällä lämpötila voi nousta jopa yli 20 asteen

Torstai on sääennusteen mukaan poutainen, perjantaina voi tulla sadekuuroja.

Terhi Kinnunen

Torstaina aamulla Etelä-Karjalassa oli monin paikoin sumuista.

Ilmatieteen laitoksen säähavaintojen mukaan Lappeenrannan lentoasemalla näkyvyys oli aamulla kello seitsemän nolla kilometriä, kun näkyvyys keskiviikkona illalla oli 26 kilometriä.

Sumupilveä on muodostunut, kun Suomeen on virrannut lämmintä ja kosteaa ilmamassaa etelästä ja pitkän yön aikana maanpinta on jäähtynyt, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Hannu Valta kertoo.

– Sumu todennäköisesti hälvenee päivän aikana, kun aurinko nousee ja lämmittää.

Torstai on ennusteen mukaan Etelä-Karjalassa poutainen päivä. Jos aurinko pääsee paistamaan ennen puoltapäivää, lämpötila voi nousta yli 20 asteen.

– Alkaa olla vuodenaikaan nähden poikkeuksellinen lämpötila, jos 20 astetta menee päivällä rikki, Valta sanoo.

Perjantaina Etelä-Karjalassa voi tulla hajanaisia sadekuuroja.