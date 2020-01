Luumäen kunta selvittää lasta raahanneen päiväkodin työntekijän toimet sekä kunnan toimintamallit

Luumäellä päiväkodin retkellä lasta perässään raahanneen päiväkodin määräaikaisen työntekijän työsuhde päättyy, kunnanjohtaja Anne Ukkonen sanoo. Hänen mukaansa työsuhteen päättämisen yksityiskohdat eivät kuulu julkisuuteen.

– Sanon vain, että työsuhde päättyy.

– Se on eilen informoitu myös meidän henkilökunnallemme, että tämä työsuhde päättyy. Henkilö ei enää ole päiväkodissa missään lapsiryhmässä, Ukkonen kertoi torstaina.

Luumäen kunta tekee tapauksesta selvityksen. Tapauksesta kuvattua videota on jaettu Luumäellä ainakin vanhempien kesken. Etelä-Saimaa on nähnyt videon.

– Tämä tutkitaan nyt perinpohjaisesti ihan kokonaisuudessaan, että miten tämä kyseinen henkilö on toiminut päiväkodissa, Ukkonen sanoo.

Ukkosen mukaan kunnan kanta on, että lapsen perässä raahaaminen ei ole hyväksyttävää, eikä kunnan eettisten sääntöjen tai toimintaohjeiden mukaista.

– Siihen reagoitiin tapahtumahetkellä saman tien, mutta liian myöhässä siltä osin, että tämä videolla näkynyt toiminta ehti tapahtua.

Ukkonen sanoo, että nyt käydään läpi toimintamallit koko kunnassa.

– Toki tällaisessa tapauksessa perataan aiemmat tapahtumat ja tämä nykyinen läpikotaisin. Käydään ne asiat läpi selkeästi koko kunnan henkilökunnan kanssa.

Rikosilmoitus on tehty

Retuutuksen kohteeksi joutuneen lapsen äiti kertoo, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

Asiasta kertoi aikaisemmin muun muassa MTV.

Kunnanjohtaja Ukkosen mukaan lapsen äiti on kertonut kunnalle, että aikoo tehdä rikosilmoituksen.

– Minusta se on ihan oikeutettua. He tekevät niin kuin asiassa katsovat, että on syytä edetä.

Kaakkois-Suomen poliisi ei kommentoi Luumäen tapausta.