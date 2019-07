Silla Pöyry: ”Minulla on voittajafiilis, olen niin tyytyväinen omaan suoritukseeni”

Puoli vuorokautta Tangokuningatar-kilpailun jälkeen Silla Pöyry istuu autossa matkalla kotiin, Lappeenrantaan.

Olo on kuin urheilijalla konsanaan. Nuori nainen on väsynyt mutta onnellinen.

— Minulla on ihan voittajafiilis. Olen niin tyytyväinen suoritukseeni. Se meni just, niin kuin pitikin.

Esiintyminen jännitti. Erityisesti toisen laulun, Olet maailmain, osuus.

— Se oli vaikeampi, siihen piti saada tosi voimakas tunne. Sen suhteen sai valita, laulaako sen matalammalla vai korkeammalla sävellajilla. Valitsin matalan, koska halusin ylittää minun rajojani.

Silla kiittelee orkesteria, joka oli ”aivan mieletön”.

Tangokuningatar-titteliä meni kuitenkin tällä kertaa sivu suun ja tappio hieman harmittaa.

Ja vaikka onkin suoritukseensa tyytyväinen, lahjakas nuori nainen myöntää reilusti, että tavoitteet oli asetettu sinne korkeimmalle.

— Totta kai halusin voittaa. Aika haikea olo oli, kun ei voittanutkaan, mutta myöhemmin tunne muuttui iloksi, kommentoi Pöyry.

Pöyry painottaa, että tärkeintä hänelle oli hänen oma suorituksensa.

Mutta kilpailusta satoi myös todella paljon arvokasta kokemusta ensikertalaiselle.

Mutta miten on, aikooko Pöyry yrittää ensi vuonna uudestaan?

Vain yksi nukuttu yö kokonaisen tangoviikon jälkeen Pöyry hieman miettii, pystyykö kokemaan tämän saman uudelleen.

— Kokemus oli ikimuistoinen. Mutta pitää harkita. Ihmiset ovat olleet niin kannustavia ja motivoivia, ja rohkaisseet, että ensi vuonna sitten uudestaan, Pöyry toteaa.

Kilpailun aikana yksi tuomareista, Jari Sillanpää, kehui ainoastaan 18-vuotiaan Pöyryn kykyä tulkita vaativien tunteiden tangoa todella hienolla tavalla.

Miltä tällaiset kehut tuntuvat?

— En ole ajatellut, että olisin mikään paras tulkitsija, mutta kun niin moni ammattilainen on sanonut, että osaan tulkita ja olen laulutekniikaltani lahjakas, se motivoi saavuttamaan suurempia asioita koko ajan, kiittelee Pöyry.

Pöyryn mentori, Eino Grön, on päässyt seuraamaan Pöyryn kehitystä laulajana tämän lapsuudesta saakka.

— Hän on niin musikaalinen, hän ei ylenkatso tangoa, vaan hänellä on taito mennä siihen tekstiin ja tulkita tekstin tarkoitus. Se on harvinaista, mutta Sillan kohdalla se on näin, toteaa Grön.

Grön toteaa, että Sillan loppukilpailun toinen kappale oli todella vaativa.

— Sen vaikeusaste oli korkea ja Silla veti sen upeasti. Pelkästään sen olisi pitänyt riittää voittoon.

Grönin mielestä Tangokilpailussa vedettiin kotiinpäin, sillä voittaja oli kotoisin Seinäjoelta.

— Silla hävisi paikkakunnalle. Se oli ihan läpinäkyvää. Siellä on usein ollut erilaisia kytkyjä joko levy-yhtiöihin tai järjestäjiin tai ohjelmatoimistoihin. Se on valitettavaa.

Mutta Silla Pöyrylle tulevaisuuden suhteen yksi on ainakin selvää. Tämän vuoden lokakuussa tehdään jotain muuta, kuin tangoa.

Pöyryltä ja lappeenrantalaiselta orkesterilta ”Oscar El Husseini & Tulenarka” –nimiseltä orkesterilta on tulossa latinalais-salsa –tyylinen levy.

— Levynjulkistamiskeikka on lokakuun puolivälissä ja levy valmistuu sitä ennen, iloitsee Pöyry.