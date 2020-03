Kaupungin johtoryhmän linjaus: Lappeenranta käynnistää yt-neuvottelut välittömästi

Lappeenrannan kaupunki käynnistää yt-neuvottelut välittömästi. Asia varmistui tiistaina kaupungin johtoryhmän kokouksessa.

Syynä neuvotteluiden aloittamiseen on yleinen koronatilanne. Muuttuneessa tilanteessa osa työtehtävistä lakkaa väliaikaisesti.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva nosti asian esille jo maanantaina kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus antoi virkamiehille valtuudet käynnistää neuvotteluprosessi.

Jarva ei vielä tiistaina osannut arvioida kuinka suurta joukkoa töiden loppuminen koskee.

– Kyse on neuvotteluista. Tilanne on sellainen, että jos joitain yksiköitä joudutaan sulkemaan, jossain muualla saattaa olla työvoimapulaa. Me kartoitamme neuvotteluissa näitä tehtäviä.

Jarva myöntää, että kaikille ei korvaavia töitä löydy.

Henkilökunta etätyöhön

Eduskunta päättää tiistaina hallituksen esityksestä valmiuslain voimaantulosta. Käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi Lappeenrannassa museot, teatteri, orkesteri, kirjastot, nuorisotilat ja sisäliikuntapaikat suljetaan.

Koulut puolestaan siirtyvät etäopetukseen, ja se vaikuttaa esimerkiksi siivoukseen ja ruokahuoltoon.

Jarvan mukaan mieliala kaupungintalolla ja kaupungin työpaikoilla on rauhallinen.

Jatkossa kaupunki ohjaa työntekijöitään etätöihin.

– Etätöihin siirrytään soveltuvin osin ja etätyöhön on vahva suositus, Jarva sanoo.

Jo nyt osa kaupungin työntekijöistä tekee töitään etänä.

Lappeenranta selviää

Kestääkö Lappeenranta yleisen koronatilanteen?

– Kestää varmasti. Meillä on hyvät toimintavalmiudet kriisijohtamiseen. Esimerkiksi koulutyö saatiin lyhyellä varoajalla ja nopeasti etäopetukseen, Jarva sanoo.

Taloudelliset vaikutukset nähdään myöhemmin, mutta niitä joka tapauksessa tulee.

– Mitä pidemmälle tämä tilanne venyy, sitä enemmän taloudellisia vaikutuksia tulee.

Erityisen huolissaan Jarva on yrityksistä.

– Korona iskee lappeenrantalaisiin yritysiin ja me olemme jo olleet yhteydessä yrittäjäjärjestöön. Kannamme huolta alueen yritysten toimintamahdollisuuksista.