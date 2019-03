Mitä tapahtuu, kun joukko jalkapalloilevien lasten äitejä ja isiä keksii vihdoin perustaa oman futisryhmän? Syntyy aikuisharrastajien tiimi, jonka treeneissä ei niuhoteta, vaikka harrastajat ovatkin hurahtaneet lajiin.

— Joukkueen henki on huumorintajuinen ja kannustava. Kun joku saa maalin, sitä tsempataan, että jes, hieno suoritus, Jonna Loikala kertoo.



Lappeenrantalaisessa PEPOn aikuisharrastajien jalkapalloryhmässä ikäjakauma on nuorista yliopisto-opiskelijoista 58-vuotiaaseen. Viikoittain harjoituksissa Skinnarilan Visma-areenalla käy ryhmästä kerrallaan 10—20 pelaajaa. Naisia ja miehiä on noin puolet.

— Harmi, että treenit on vain kerran viikossa. Olisi intoa pelata useamminkin. Yhtään treenikertaa ei ole jäänyt väliin, Loikala sanoo.



Idea ryhmän perustamisesta syntyi PEPOn puheenjohtaja Kari Suniselle vuonna 2015.



Toimintaa mainostettiin lähinnä PEPOn sisällä, mutta sana alkoi levitä ja kiinnostuneita kyselyitä tulla.

Futisäidit hyppäsivät kentälle

Monet pelaajista ovat vuosia jalkapallokentän laidalla hurranneita futisäitejä, jotka eivät koskaan olleet itse potkineet palloa.

— Törötin 7—8 vuotta kentän laidalla poikani treeneissä ja peleissä. Kun viime kesänä kävimme porukalla pelaamassa lasten kanssa, tajusin, että hitto, tämähän on hauskaa. Olen ihan hurahtanut jalkapalloon. Intoa on enemmän kuin taitoa, mutta se ei haittaa, Hanna Halonen kertoo.



Myös lappeenrantalainen Paula Arminen-Peltonen innostui jalkapallosta poikansa harrastamisen myötä. Hän liittyi ryhmään vuosi sitten.

— Pojan pelikaverin äiti houkutteli mukaan. En ollut koskaan pelannut jalkapalloa. Tämä on ihan hurjan hauskaa. Parasta on, että saa juosta ihan täysiä.



Sirpa Utunen sai tietää ryhmästä työkaveriltaan. Yhteisöön kuuluminen ja jalkapallon pelaaminen on kohottanut Utusen itsetuntoa.

— Pari ensimmäistä treenikertaa olin ihan, että mitä tämä on. Mutta sitten lähti sujumaan. Tästä tulee hirmu hyvä olo. On kiva huomata, että pystyn pelaamaan, vaikka olen vanhempi kuin muut. Viisikymppinenkin voi oppia, ja se on valtava elämys, Utunen kertoo.

Jenni Hirvinen Jalkapalloryhmän jäsenet ovat eri alojen ammattilaisia. Mukana on esimerkiksi luokanopettajia, hoitajia, yrittäjä ja pankinjohtaja.

Sosiaalisuus ja

kunnon kohottaminen

ovat tärkeitä asioita

Ryhmän jäsenet ovat erilaisia ihmisiä ja eri alojen ammattilaisia. Mukana on esimerkiksi luokanopettajia, sairaanhoitaja, kuraattori, pankinjohtaja, lähihoitaja ja yrittäjä. Jalkapallo yhdisti ihmiset, jotka kenties muuten eivät olisi tavanneet.



Yhteisön lisäksi kunnon kohottaminen on tärkeä innoittaja jalkapallon pelaamiseen.

— Minusta ei saa kovin kilpailullista ihmistä, mutta liikkuminen on minulle tärkeää. Joukkueen kanssa harrastaessa tulee liikuttua paljon. Joskus kävin kuntosalilla, mutta se on aika tylsää, Zeinab Hasanzadeh kertoo.



— Juoksu, yäk. En juokse, jos ei ole pakko ja joku suunnilleen jahtaa. Mutta kentällä tulee juostua huomaamatta, Hanna Halonen sanoo.

Haaste muualle maakuntaan

Ryhmää ohjaa hiljattain Haminasta Lappeenrantaan muuttanut Ville Viitala, joka on koulutukseltaan liikuntaneuvoja.

— Tapasin puolisoni viime keväänä ja hän puhui tästä ryhmästä. Kysyin, haluaisiko porukka ohjattuja treenejä. Oli mahtavaa, että pääsin heti paikkakunnalle muutettuani yhteisöön mukaan.



Ryhmä toivoo haastajia muualta maakunnasta:

— Jos naapurikunnissa on vastaavia aikuisharrasteryhmiä, heitetään haaste kehiin: lähdemme mielellään haastamaan toisen tiimin, jos sellainen löytyy, Viitala sanoo.