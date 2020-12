Poliisi tutkii Lappeenrannan Kesämäessä ja Joutsenon Aholassa tehtyjä murtoja työmaalle ja asuntoon

Murrot on tehty viikonvaihteessa.

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii Lappeenrannassa ja Joutsenossa tehtyä kahta murtotapausta.

Kapteeninkadulla Lappeenrannan Kesämäessä on murtauduttu työmaalle perjantain ja maanantain välisenä aikana 27.–30. marraskuuta ja anastettu työkaluja. Poliisi tutkii asiaa varkautena.

Myös Joutsenossa Aholassa on ollut liikkeellä murtovaras tai murtovarkaita. Aholantiellä on tehty murto asuntoon sunnuntain ja maanantain välillä 29.–30. marraskuuta. Asunnosta on anastettu muun muassa käteistä rahaa ja koruja. Poliisi tutkii asiaa törkeänä varkautena.

Poliisi suosittaa ehkäisemään murtoja esimerkiksi lukitusta ja valaistusta parantamalla ja hankkimalla valvontalaitteita ja murtohälyttimiä. Esimerkiksi valvontakameroiden kuvien avulla varkaan voidaan myöhemmin tunnistaa.

Kaakkois-Suomen poliisi muistuttaa tiedotteessa, että arvo-omaisuudesta kannattaa ottaa kuvat ja merkata muistiin tietoa merkistä, mallista ja mahdollisesta sarjanumerosta sekä muista tuntomerkeistä. Tällaiset tiedot auttavat aikanaan tavaran päätymistä takaisin oikealle omistajalle.