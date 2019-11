Lappeenrantalaiset seurakuntanuoret vievät pyhäinpäivänä kynttilöitä haudoille heidän puolesta, jotka eivät itse pysty — "Yksi pitää sateenvarjoa, yksi lukee karttaa ja yksi sytyttää kynttilöitä"

Lappeenrantalaiset hautausmaat täyttyvät pyhäinpäivänä kynttilöistä, ja osittain siitä on kiittäminen paikallisia seurakuntanuoria Sofia Longia, 15, ja Helmi Pykäläistä, 17. Jo vuosien ajan pyhäinpäivänä ja jouluna seurakunnan nuoret ovat vieneet kynttilät haudalle niiden ihmisten puolesta, jotka eivät itse pääse edesmenneitä läheisiään muistamaan. Pyynnöt kynttilöiden viemisestä tulevat usein omaisilta, joiden terveys tai esimerkiksi matka estävät hautausmaalla vierailun.

— On kiva auttaa niitä, jotka eivät pääse haudoille. Idea on niin kaunis, että siitä tulee itselleenkin väkisin hyvä fiilis, vaikka kynttilöitä joudutaankin välillä sytyttelemään lumi- tai vesisateessa, Pykäläinen kertoo.



Nuorten tehtävänä on etsiä hautausmaan kartasta oikeat haudat, sytyttää niille kynttilä ja ottaa valokuva, jonka seurakunta lähettää omaiselle sähköpostilla. Näin omainen pääsee näkemään läheisensä haudalla palavan kynttilän.

Vaikka nuoret muistavat sään olleen viime pyhäinpäivänä sateinen ja kolea, kynttilöiden vienti on aina erityinen hetki ja tärkeä perinne. Viime pyhäinpäivänä kymmenisen seurakunnan nuorta vei yhteensä 65 kynttilää Lappeenrannan alueella oleville hautausmaille.

Long ja Pykäläinen päätyivät kynttilöiden viejiksi seurakunnan isostoiminnan myötä. Lappeenrannan lyseon lukiossa opiskelevat nuoret pitävät kynttilöiden viemistä mukavana perinteenä, johon he haluavat osallistua vuosittain.

— On hienoa, että pääsee tekemään tätä yhdessä muiden nuorten kanssa. Nuoret tekevät hautausmailla tiivistä yhteistyötä. Yksi pitää sateenvarjoa, yksi lukee hautausmaan karttaa ja yksi sytyttää kynttilöitä, Pykäläinen sanoo.



Kynttilöitä viedessä nuoret ehtivät käydä syvällisiäkin keskusteluja. Lämpimiä, yhteisiä muistoja on tullut esimerkiksi siitä, että omainen saa haudalta kuvan muistoksi.

— Oman nuorisoporukan kanssa tulee tiivis yhteenkuuluvuuden tunne, vaikka kaikkia nuoria ei entuudestaan tunnekaan, Long sanoo.



Seurakunta perii kynttilän viemisestä kymmenen euron suuruisen maksun. Lappeenrannan seurakunnan lähetyskasvatussihteeri Maarit Bergin mukaan kynttilätoiminnasta saadut varat ohjataan esimerkiksi syntyperään ja työhön perustuvan syrjinnän poistamiseen Etiopiassa.

Mika Strandén Helmi Pykäläinen ja Sofia Long käyvät seurakunnan kynttilätoiminnan lisäksi haudoilla perheidensä kanssa. Edesmenneiden läheisten muistaminen kynttilöin on ollut perheiden perinteenä niin kauan kuin Pykäläinen ja Long muistavat.

Virtuaalinen muistaminen perinteisen rinnalla

Kuolleiden muistamisen muodot ovat viime vuosina muuttuneet monimuotoisemmiksi. Nykyään kynttilän voi sytyttää omaisen muistoksi myös verkossa, esimerkiksi psykologi Aapo Puskalan perustamalla sytytakynttila.fi -sivustolla. Sivustolta löytyvän tiedon mukaan siellä on palanut vuosien varrella yli 700 000 virtuaalista kynttilää.



Pyhäinpäivinä hautausmaiden kynttilöiden paljous kuitenkin osoittaa, että virtuaalinen muistaminen ei ole syrjäyttänyt perinteistä haudoilla vierailua. Lappeenrantalaisnuorten perheissä hautausmaalla käyminen on ollut tapana pyhäinpäivinä ja jouluina niin kauan kuin he muistavat.

— Vien mummun kynttilän aina muualle haudattujen omaisten yhteishaudalle, Pykäläinen kertoo.

Hautausmaa on nuorten mielestä rauhoittumisen paikka, joka ei ole lainkaan pelottava.

— On ihana nähdä, että pimeässä illassa syttyy monia kynttilöitä, Long sanoo.