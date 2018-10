Vaikka retrodiskoon liittyy vahvasti nostalgiaa, siinä toteutuu myös diskon perusarvo eli tasa-arvo. Myös iäkkäämmillä aikuilla on oikeus revitellä sellaisen musiikin tahdissa, joka heidät sytyttää.

Tapani Ripatti on viime päivinä käynyt läpi levyhyllyjään. Mitä hän soittaisi Lappeenrannassa järjestettävässä retrodiskossa lauantaina?

— Aika jännittyneenä tulen sinne. Lappeenranta on suomalaisessa diskokulttuurissa merkittävä kaupunki, josta ovat kotoisin ensimmäiset kovat tiskijukat, kuten Heikki Linko eli dj Lisko, Ripatti sanoo.

Lisko kuului vuonna 1969 perustettuun Tiskijukat ry:hyn, jonka jäsenet tanssittivat alun perin väkeä lähinnä Helsingin opiskelijapiireissä. Ensimmäinen keikka Helsingin ulkopuolelle tehtiin Lappeenrantaan, Liskon vetämään limudiskoon. Vastaanotto oli hurja, sillä lappeenrantalaiset olivat aivan liekeissä.

Tapani Ripatti panostaa lauantaiseen keikkaan, sillä hän on aina suhtautunut tiskijukan tehtävään intohimoisesti.

Tiskijukalla on paljon valtaa ja vastuuta. Hän on se tyyppi, joka määrittää, miten ihmiset bailaavat, miten he viihtyvät.

— Hyvä dj on yleisön tunteita kasvattava shamaani, joka rummuttaa jengin tanssimaan, saa sen massatunteen nousemaan taivaisiin tai helvetillisiin tunnekuohuihin ja hekuman huippuihin, Ripatti kuvailee.

— Tiskijukalla on siis mahdollisuus luoda suurta draamaa.

Donna Summer on sanonut, että disko on aikuisten Disneyland. Tiskijukan rooli on olla se, joka määrittää mitä siellä huvipuistossa tapahtuu.

— Saa nähdä, mikä kaikki tuosta oikein lauantaina toteutuu, Tapani Ripatti nauraa.

aop Ensimmäinen oikea disko järjestettiin Tapani Ripatin mukaan jo 1940-luvulla Englannissa. Suomeen ilmiö saapui 1960-luvulla.

Ripatti päätyi tiskijukaksi kerättyään levyjä, joita ei aivan joka pojalta löytynytkään. Monet levyaarteista hän sai New Yorkissa asuvalta isotädiltään, joka tiesi, kuinka kiinnostunut Tapani oli musiikista.

— Hän lähetti minulle erään newyorkilaisen radioaseman hittilistoja, joista sain sitten valita kiinnostavia sinkkuja. Oli aika makea tunne, kun nuo levypaketit sitten tulivat Lahteen.

Poikaan kolahti 1960-luvun puolivälissä musta musiikki, etenkin blues ja sähköinen Chicagon rhythm and blues.

Amerikan täti lähetti Tapanille muun muassa Yhdysvaltain kongressin kirjaston musiikkikokoelmiin kuuluvan levysarjan, jossa oli vanhoja 1930- ja 1940-lukujen folkblues-tallenteita. Tädiltä tulivat myös Mitch Rider and the Detroit Wheels, Bob Dylanin Blonde on Blonde sekä Johnny Riversiä ja Chuck Berryä.

Tieto Ripatin levykokoelmasta levisi, ja hän sai pyynnön tulla soittamaan musiikkia lahtelaiselle Rautakamarille. Ripatti huomasi pian, miten mahtavat kiksit onnistuneesta keikasta sai.

— Olen pohjimmiltani aika syrjäänvetäytyvä tyyppi, mutta siellä dj-pömpelissä uskalsin levyjen soittamisen ohella puhua ja meuhkata. Soitin musiikkia, jota ei yleensä Lahdessa kuultu. Jotenkin se vain alusta alkaen toimi, ja jengi tanssi pöydillä.

Ripatista eli dj Beaverista tuli kova nimi, joka värvättiin tanssittajaksi hienomman väen Nuutti-Grilliin. Hovimestari meinasi välillä saada slaagin nuoren tiskijukan käytöksestä.

— Hovimestari toppuutteli, kun soitin oikein räkäistä musiikkia ja menin mikin kanssa keskelle lattiaa huutamaan ja meuhkaamaan.

Lappeenrantalainen Hannu Rauhala eli dj Hammu arvioi, että Tapani Ripatilla on aina ollut tiskijukkanakin omalaatuinen, humaani lähestymistapa. Ripatti toivoo, että näin on ollut. Hänen dj-settiinsä kuuluu aina reggae ja etenkin Bob Marleyn Positive vibrations.

— Diskon perusarvojahan ovat demokratia ja tasa-arvoisuus. Esimerkiksi Amerikassa köyhät mustat pääsivät diskossa fiilistelemään huippuluokan artisteja, kuten James Brownia tai The Temptationsia, joiden konserttilippuihin heillä ei olisi ollut varaa.

Disko edustaa myös sukupuolten tasa-arvoa. Kenenkään ei tarvitse odotella seinän vieressä, tuleeko kukaan hakemaan, vaan kaikki voivat halutessaan mennä tanssilattialle bilettämään.

Vaikka retrodiskoon liittyy vahvasti nostalgiaa, myös siinä on osin kyse myös tasa-arvosta. Myös iäkkäämmillä aikuilla on oikeus revitellä sellaisen musiikin tahdissa, joka heidät sytyttää.

— Nämä ovat sen ikäistä porukkaa, joiden lapset ovat ehkä jo muuttaneet kotoa. Heillä on vapaus riekkua vaikka aamuun asti ja laulaa vielä kadulla, että rappiolla on hyvä olla.

— Retrodiskossa tämä jengi saa bailata ihan villinä, eikä kukaan ajattele, että mitä toi vanha mamma tai pappa tuossa oikein hikoilee.

Tiskijukasta tuli steineropettaja ja lopulta tunnettu radiotoimittaja

Tiskijukan töiden rinnalla Tapani Ripatti loi monipuolisen uran ensin opettajana, sitten musiikkitoimittajana.

Työ steinerkoulun opettajana päättyi Ripatin mukaan osin sen takia, että hän piti työstään ja oppilaistaan niin valtavasti. Steinerkoulussa opettaja ohjaa yhtä luokkaa kahdeksan vuoden.

— Osa oppilaistani pitää vieläkin yhteyttä ja yksi nimittää minua edelleen opeksi, Ripatti kertoo.

Ripatti alkoi kuitenkin miettiä, osaisiko ottaa uuden luokan vastaan avoimin mielin vai vertaisiko sen ilmapiiriä jatkuvasti entiseen luokkaan. Hän päätti, ettei ota sitä riskiä.

Sopivasti samaan aikaan Ripatille tarjottiin tv-töitä Levyraadin tuomarina. Siinä pestissä hän pystyi yhdistämään sekä tiskijukan että opettajan tietotaitoa.

— Opettajanhan on osattava asiallisesti ja selkeästi perustella asioita lapsille. Siitä taidosta oli Levyraadissa hyötyä.

Vielä paremmin Tapani Ripatti muistetaan kuitenkin radioäänenä. Hän on tehnyt Yleisradiossa muun muassa Ocsid-ohjelmaa, Yöradiota sekä Nuorten sävellahjaa. Kolmisen vuotta sitten eläkkeelle jääneellä Ripatilla on Ylestä ja radiotyöstä lämpimät muistot.

— Sain vapautta tehdä ohjelmia, joissa pystyin toteuttamaan itseäni. Harvalla ihmisellä on mahdollisuus tehdä duunia, jota rakastaa.