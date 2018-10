Paperharjuntien työmaalta vietiin viikonlopun aikana Koneurakointi Ovaskan kaivinkoneen tankista 200 litraa polttoainetta.

Soittokierros imatralaisille maansiirto- ja koneurakoitsijoille paljastaa karun tilanteen.

Vuoden sisällä dieseliä ja polttoöljyä on varastettu yli viisi kuutiota. Tämäkin on varovainen arvio, sillä yrittäjille on tullut varkauksista niin jokapäiväinen vitsaus, että pienistä määristä ei enää edes ilmoitella poliisille.

— Helvetinmoinen riesa joka kevät ja syksy, Jarkko Ovaska purkaa yrittäjän tuntoja.

Työkoneisiin tehdyt varkaudet eivät Ovaskan käsityksen mukaan ole hetken mielijohteesta tehtyjä yksittäisiä tapahtumia.

— Olen kuullut, että aiemmin kiinni jääneillä on ollut pakettiauto, jossa sisällä on kuution tankki ja siinä tehokkaat imulaitteistot.

900 litraa tietyömaalta

Sama käsitys on muillakin yrittäjillä. Esko Pakkasen kolmesta autosta Puumalantien työmaalla Hauklapissa imaistiin runsas kuukausi sitten tankit tyhjiksi. Varkaiden mukaan lähti 900 litraa.

— Se on saman verran euroissa.

Lukot eivät Pakkasen kokemuksen perusteella auta mitään. Tankkien lukot on helppo murtaa ja lisälaskua kertyy vähintään lukon hinnan verran eli 150 euroa.

Toimivin konsti hillitä varkauksia on yrittäjien mielestä pysäköidä autot ja koneet tankin puoleiset kyljet melkein kiinni toisiinsa.

— Eivät pääse ainakaan hakemaan isolla kannulla.

Ilkka Backman laskee menettävänsä vuodessa varkaille pari kuutiota polttoainetta.

— Prosentuaalisesti se ei ole kovin paljon vuoden kulutuksessa, mutta se on taloudellinen menetys myös työajassa.

Kun varkaus huomataan aamulla, kuluu tunti tai kaksikin, että kone saadaan liikkeelle tankkauksen ja ilmauksen jälkeen.

— Ne ressukat imaisee tankin ihan tyhjäksi, että helmeäkään ei jää pohjalle.

Backman sanoo urakoitsijoiden laskeneen leikkiä, että tulisi halvemmaksi antaa varkaille Teboilin luottokortti. Silloin selviäisi pelkällä rahalla ilman ylimääräistä riesaa.

Koulun työmaalta hävisi 300 litraa

Mikko Ikävalkon koneista hävisi Ruokolahden koulun työmaalla viime vuonna 300 litraa polttoainetta.

— Piti siirtyä puolalaiseen malliin, että aamulla tankattiin koneisiin sen verran, mitä päivän aikana arveltiin kuluvan.

Yrittäjät jakavat myös näkemyksen, että liikkeellä ovat samat porukat. Myös poliisilla on selviä epäilyjä tekijöistä, mutta ongelmana on saada yksilöity näyttö varkaudesta.

Urakoitsijoiden ja poliisien voimattomuus tilanteessa saa Mikko Ikävalkon mielestä huvittaviakin piirteitä, kun poliisilta tuli kirjallinen ilmoitus, että yhtä nimeltä mainittua henkilöä ei epäillä syylliseksi.

Vaikka varkauksien selvittäminen on vaikeaa, tuloksiakin on saatu. Niiden yhteydessä on tullut myös näyttöä, että polttoöljyä ja dieseliä on käytetty muuhunkin kuin oman ajoneuvon tankkiin.

Rikoskomisario Ari Järveläiselle on tuttu tapaus, jossa polttoöljyä oli käytetty talon lämmitykseen.

Kun muihinkin rikoksiin syyllistynyt tekijä jäi kiinni ja joutui vankilaan, polttoöljy loppui ja kylmilleen jäänyt asunto homehtui.