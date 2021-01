Lappeenrannan Kasukkalassa hajotettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä postilaatikoita. Poliisin tietoon oli maanantaihin mennessä tullut kolme rikosilmoitusta, joissa asianomistajan postilaatikko oli joutunut vahingonteon kohteeksi.

– Epäiltyä ei tällä hetkellä ole, rikosylikonstaapeli Juha Koistinen Kaakkois-Suomen poliisista toteaa.

Postilaatikot ovat kokeneet alkuvuoden aikana ilkivaltaa sekä Lappeenrannassa että Imatralla. Toissa viikon sunnuntaina Skinnarilassa ajettiin pari postilaatikkoa nurin autolla. Viime keskiviikkona Vuoksenniskalla ajettiin puolestaan nurin neljä postilaatikkoa.

Juha Koistinen ei osaa sanoa, liittyvätkö tapaukset toisiinsa.

Tekijöiden kiinni jääminen postilaatikkoilkivallasta on valitettavan harvinaista.

– Yleensä nämä tapahtuvat sellaiseen vuorokaudenaikaan, ettei paljon silminnäkijöitä ole, eikä kameravalvontaa tällaisiin paikkoihin asennella.

Todellisuudessa rikottuja postilaatikoita on paljon enemmän kuin poliisin tietoon on viikonlopun jäljiltä tullut. Kasukkalassa asuvan Jukka Penttilän mukaan postilaatikoita on vedetty nurin ainakin kolmessa kohdassa Kasukkalan koululta Haapajärven kylätalolle ulottuvalla tiepätkällä.

Kasukkalalaiset eivät ole ensimmäistä kertaa tekemisissä vandaalien kanssa.

– Omiakin laatikoitamme on ainakin kaksi kertaa käyty vahingoittamassa, kertoo Penttilä, jonka oma postilaatikko säästyi tällä kertaa ilkivallalta.