Rajayhtiöstä ilmiriita Parikkalassa — Virkavapaalla ollut elinkeinojohtaja perustamassa yhtiötä kunnanjohtaja Vesa Huuskosen selän takana

Parikkalan kunnassa muhii ilmiriita syyskuussa perustetusta rajayhtiöstä.

Parikkalan kunta on patentti- ja rekisterihallitukseen jätetyn perustamisilmoituksen mukaan vähemmistöosakkaana Parikkalan Raja Oy:ssä. Kunnanjohtaja Vesa Huuskonen sanoo, että yhtiö on perustettu hänen selkänsä takana.

Myös osalle kunnanhallituksen jäsenistä yhtiön perustaminen tuli yllätyksensä. Moni myös ihmettelee toimintatapaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg sanoi kuulleensa yhtiön perustamisesta pari päivää sitten. Etelä-Saimaan tietojen mukaan kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Mirja Sikiö (sd.) on ollut tietoinen asiasta.

Rajayhtiön paperit on valmistellut Huuskosen tietämättä virkavapaalla oleva kunnan elinkeinojohtaja Pekka Reiman.

Reimanin ja Huuskosen keskinäiset välit ovat olleet jo pidempään heikot. Asiaa on puitu myös päättäjien kesken.

Huuskonen ollut asian valmistelijana

Rajayhtiöstä on puhuttu kunnassa jo pari vuotta. Viime kesänä kunnanhallitus päätti, että yhtiö perustetaan.

Yhtiön tarkoitus on rakentaa erilaisia rajanylityksiin liittyviä palveluja paikallisille yrityksille. Aiemmin Parikkalassa on keskusteltu myös siitä, että yhtiö voisi rakentaa rajavartiolaitoksen tarvitsemat tilat

Päätöksen mukaan osakassopimus piti tuoda ensin kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Näin ei tapahtunut.

Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan osakkeenomistajien keskinäisistä suhteista sekä heidän suhteestaan yhtiöön

Anssi kemppinen Parikkalan kunnanjohtaja Vesa Huuskonen sanoo, että rajayhtiön perustamisessa on toimittu hänen selkänsä takana.

Huuskonen on pettynyt, sillä hän on vastannut hankkeen valmistelusta.

— Kunnanhallituksessa käyty keskustelu ja periaatteellinen päätös tehtiin jatkovalmistelujen pohjaksi. Pidin esittelyvastuussa olevana viranhaltijana selvyytenä, että eteneminen jatkuu kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen ohjaamalla tavalla.

Huuskonen sanookin, ettei hän ota vastuuta yhtiön perustamisesta eikä tule hyväksymään sitä.

— Tyyli ja tapa, jolla on toimittu, on moitittavaa, Huuskonen sanoo.

Laatokan lankku enemmistöosakkaana

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg ei ollut kunnanhallituksen kokouksessa, kun asiasta päätettiin.

Hän sanoo, että asiassa on edetty kunnanhallituksen nuottien mukaan.

Syyskuun 25. päivä jätetyn perustamisilmoituksen mukaan yhtiön toimitusjohtajaksi on nimetty elinkeinojohtaja Reiman.

Yhtiön hallituksessa on kaksi jäsentä. Toinen on 51 prosenttia osakkeista omistavan Parikkalassa toimivan Laatokan Lankun yrittäjä Pekka Paakkinen, joka on myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Reiman on nimetty varajäseneksi.

Vesa Huuskonen on Reimanin esimies. Hän ei ole raportoinut yhtiön perustamisesta Huuskoselle. Huuskonen sanoo, ettei Reimanilla ole allekirjoitusoikeutta yhtiön perustamiseen.

— Reiman ei myöskään voi toimia sellaisen yhtiön toimitusjohtajana, jossa Parikkalan kunnalla ei ole osake-enemmistöä.

Huuskonen nostaa rajayhtiön perustamisen kunnanhallituksen listalle ensi viikon kokouksessa. Yhtiötä ei ole vielä virallisesti perustettu, mutta se on vireillä.

Perustamisesta voi jättää protestin, joka ratkaistaan Patentti- ja rekisterihallituksessa tapauskohtaisesti.

Huuskonen varauksellinen yhtiön suhteen

Huuskonen on aiemmin ollut varauksellinen yhtiön perustamisesta, sillä rajaviranomaiset vastaavat itse kiinteistöjensä rakentamisesta.

— Vierastan ajatusta, että rajalle viedään yksityisiä toimijoita. Ainakaan rajarakentamisen osalta sillä ei voi olla mitään roolia, sillä se ei ole mahdollista. Kunnat voivat olla mukana kaavoituksessa ja maa-alueen käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Huuskonen on ennen kunnanjohtajauraansa työskennellyt muun muassa Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentajana, raja- ja merivartiokoulun johtajana Immolassa ja sisäministeriön rajavartio-osastolla.

Hän osallistui sotilasurallaan Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkahankkeisiin.

Huuskosen mukaan rajayhtiön toiminta on toistaiseksi tyhjän päällä.

Yhtiöltä puuttuu toimintasuunnitelma eikä sen kaikki osakkaat ole vielä selvillä. Etelä-Saimaa on aiemmin uutisoinut, että yhtiöön olisi tulossa useampia paikallisia yrittäjiä.

— On ollut puhetta, että Savonlinna ja Rautjärvi voisivat myös olla mukana, mutta keskusteluja ei ole käyty. Emme voi lähteä mukaan yhtiöön, jonka osakkaita emme tiedä.

Reiman:Toimin ohjeiden mukaan

Virkavapaalla oleva elinkeinoasiamies Pekka Reiman sanoo, että hän on toiminut saamiensa ohjeiden mukaan.

Reimanin mukaan yhtiön perustaminen on kirjattu myös vuoden 2019 talousarvioon sitovana tavoitteena.

Hän katsoo, että päätös yhtiön perustamisesta on tehty kunnanhallituksen kokouksessa 25. kesäkuuta. Päätöksessä todettiin, että osakassopimus pitää tuoda ensin kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

— Asiaa ei käytetty hallituksessa, koska ensin piti perustaa yhtiö. Osakassopimus rakentuu siinä vaiheessa, kun näemme, ketkä ovat mukana.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg on samaa mieltä. Myös Berg muistuttaa, että yhtiön perustaminen sitovana tavoitteena on hyväksytty talousarvion yhteydessä kunnanvaltuustossa.