Työttömien ruokala vaihtoi nimensä Ruokamestaksi ja aloittaa jälleen syyskuun puolivälissä Lappeenrannassa – Koronakatkoksen takia vanhentunut ruokavarasto uusiutuu kaupungin tuella

Työttömien ruokala avautuu jälleen tuttuun tapaan syyskuun puolivälissä, mutta nyt sen nimi on Ruokamesta. Paikka on edelleen Valion tiloissa Harapaisten kaupunginosassa.

Puuhanainen Marja Pylkkö Lappeenrannan seudun Työnhakijoista sanoo olevansa hyvällä ja helpottuneella mielellä.

– Toimintaa ei joudutakaan lopettamaan, vaan tarjoamme ruokaa kaikille halukkaille viikon jokaisena arkipäivänä. Ruokala aloitti jo 1990-luvun puolivälissä.

Entisellään ovat myös aterioiden hinnat. Annos maksaa työttömille ja vähävaraisille 4 euroa ja muille 5,50 euroa. Ruoka-aika on kello 11–12.30.

Ruokalan toiminta katkesi keväällä osin koronan kokoontumisrajoitusten ja osin vuokrarästien takia.

Pylkkö arvelee piakkoin pääsevänsä miettimään ruokalistaa, kunhan kokki saadaan pestatuksi.

Ruokalistalta löytynevät myös aikaisemmat suosikit, makaronilaatikko sekä perunat ja jauhelihakastike.

– Kalaruokien ja kasvisten määrää pyritään lisäämään. Se kysyy kuitenkin rahaa.

"Ruokailu mieluiten yhdessä"

Ruokalalla on Marja Pylkön mielestä iso rooli etenkin yksinäisten ihmisten päivittäisessä ohjelmassa.

– Monet ovat sanoneet, että ruokaa voisi laittaa yksin kotona, mutta sitä syö mieluiten yhdessä toisten kanssa. Ruokalautasen ääressä tarinoidaan, parannetaan maailmaa ja ehkä myös karkotetaan yksinäisyyttä.

Hän on luottavainen, että ruokailevat asiakkaat löytävät tiensä jälleen Harapaisiin. Yksi varmoista tulijoista on huhtiniemeläinen mies, joka on uskollisesti polkenut ruokailemaan viikoittain olipa sää mikä tahansa.

Uutta mahdollista asiakaskuntaa on houkuteltavissa mukaan, kun yhdistys jakaa perjantai-iltapäivisin kello 14 koulujen jäämäruokaa ruokalan yhteydessä.

– Sana kulkee hyvin myös puskaradion kautta.

Jäämäruokaa jaetaan Ektan (Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys) Syödään yhdessä – Hävikistä hyödyksi -hankkeen kautta. Ringissä on yhteensä viisi toimijaa.

Kirsti Lajunen Ruokalan toiminta jäi katkolle viime keväällä koronarajoitusten ja vuokrarästien takia.

Entisien ja uusien toivotaan löytävän

Hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Sanna Natunen Lappeenrannan kaupungilta pitää keskeisenä asiana, että entiset ja uudetkin asiakkaat löytävät Ruokamesta-ruokalan.

Hän pitää eri toimijoiden palvelutarjontaa tällä hetkellä hyvänä.

– Lappeenrannassa on mahdollista löytää edullisia ruokapaikkoja, jos haluaa.

Kirsti Lajunen Ruoka-annosten hinnat ovat ainakin aluksi samat kuin vuoden 2018 alussa.

"Ravintola on saatava kannattamaan"

Ruokalan uusi alku nojaa kumppanuussopimukseen Lappeenrannan kaupungin kanssa. Natusen mukaan uusi alku on hieman leveämpien hartioiden varassa.

Kaupunginhallitus on päättänyt maksaa yhdistykselle 5 500 euron tuen. Se auttaa muun muassa uusimaan ruokalan ruokavaraston, joka pääsi noin viiden kuukauden koronakatkoksen takia vanhentumaan.

Kaupunki avustaa myös 6 000 eurolla ruokalaa hoitamaan suoraan vuokrarästinsä Valiolle. Yhtiö purki vuokrasopimuksen viime keväänä samoihin aikoihin, kun kokoontumisrajoitukset tulivat koronan takia voimaan.

Tuen ehtona on, että yhdistys raportoi tiedot päivittäisistä ruokailijamääristä ja talousseurannastaan kaupungille.

Samoin yhdistyksen pitää huolehtia kuntouttavasta työtoiminnasta sekä tiivistää yhteistyötä esimerkiksi Ektan (Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys) suuntaan.

Sanna Natunen näkee, että ruokala on saatava kannattamaan.

– Kaupungin määrärahaa ei pystytä kasvattamaan, sillä tuelle on muitakin tarvitsijoita.

Vuokrasopimus Valion tiloihin on määräaikainen vuoden loppuun asti. Ensi vuodeksi vuokraan on tulossa tasokorotus, mutta sen osalta neuvottelut ovat kesken.