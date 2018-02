Kiinnostaisiko norsupallo tai vesiliikunta?— Kokosimme kaikille avoinna olevia liikuntatapahtumia lomaviikon varrelta Lappeenrannasta ja Imatralta MIKA STRANDÉN Tiistaina Imatran uimahallissa on vesiliikuntamaa -tapahtuma kello 12—14. Arkistokuva Imatran uimahallista.

Etelä-Karjalassa vietetään koululaisten talvilomaa maanantaista alkaen. Sääennusteen mukaan maakunnassa lomaillaan kirpeässä pakkassäässä. Etenkin viikon keskivaiheilla on ennusteiden mukaan todella kylmää. Päivällä pakkasasteita voi olla 20 ja yöllä pakkanen voi laskea liki 30 asteeseen.

Hiihtolomaviikolla on tarjolla runsaasti tekemistä kouluikäisille ja heidän perheilleen. Tarjolla on sekä sisä- että ulkoaktiviteetteja.

Maanantaina 26. helmikuuta

Maanantaina järjestetään Lappeenrannan Myllysaaressa koko perheen liikuntatapahtuma. Tapahtumassa pääsee kiertämään erilaisia ulkoliikuntapisteitä, joissa voi esimerkiksi pelailla norsupalloa, keppihevostella ja tutustua tanssin pyörteisiin. Halukkaat voivat sään salliessa lähteä opastetulle retkelle Karhusaareen laavulle grillaamaan omia makkaroita. Myllysaaren talvitapahtuma järjestetään kello 10—13, Karhusaaren laavulle lähdetään kello 11.

Maanantaina on mahdollista osallistua myös koko perheen keilakarkeloihin. Nuorisotoimi järjestää karkelot Lappeenrannan urheilutalon keilahallissa. Keilauksen hinta on 2 euroa osallistujalta. Radat pitää varata itse keilahallista.

Imatran urheilutalolla on koululaisten liikuntatapahtuma, jossa voi haastaa itsensä ja kaverinsa erilaisiin haastekisoihin. Volttimatto ja lämmittelyalue ovat vapaassa käytössä. Tapahtuma järjestetään kello 12—14. Osallistumisen hinta on urheilutalon käyttömaksu 1,20 euroa.

Tiistaina 27. helmikuuta

Lappeenrannan Huhtiniemen hiihtostadionilla järjestetään maksutonta hiihdonopetusta. Senior ski –tapahtumassa tiistaina. Tekniikkaopetukseen voivat osallistua senioreiden lisäksi kaikki hiihtämisestä innostuneet. Omat sukset mukaan.

Imatran uimahallissa on koululaisten vesiliikuntamaa kello 12—14. Uimareiden käytössä on jättidonitsi ja muita välineitä vesileikkeihin ja -peleihin. Uintimaksu on 1,50 euroa alle 6-vuotiailta, 2,50 euroa 6—12-vuotiailta ja 5,50 euroa aikuisilta.

Torstaina 1. maaliskuuta

Torstaina järjestetään Lappeenrannan Kisapuistossa perheluistelu, jossa on mahdollista luistella jäähallissa ja tekojäällä. Perheluistelu järjestetään kello 17.30—19.30. Omat luistimet ja kypärä mukaan. Tekojäällä on avoinna myyntipiste, josta voi ostaa lämmintä juotavaa. Itse tapahtuma on maksuton.

Sunnuntaina 4. maaliskuuta

Sunnuntaina vauhtia riittää Lappeenrannan Kourulan palloiluhallin lasten liikuntamaassa. Liikuntamaassa on erilaisia liikunnallisia leluja ja esimerkiksi volttimatto. Lapset osallistuvat tapahtumaan huoltajiensa kanssa. Kello 10—13 järjestettävän liikuntamaan hinta on 2 euroa lapselta.