Tunnelma on hyvä, totesi perussuomalaisten Jani Mäkelä vaalivalvojaisissa Lappeenrannan Vpk-talolla. Mäkelä näytti olevan uusimassa kansanedustajapaikkansa, kun äänistä oli laskettu noin 60 prosenttia.

— Puolue näyttää toipuneen vaalikaudella tapahtuneesta. Tässä tilanteessa tulosta voi pitää vaalivoittona, arvioi Mäkelä.

Mäkelä itse oli puolueessaan kakkospaikalla, muttei uskaltanut vielä tuulettaa.

— En lähde vielä voittoa juhlimaan. Perussuomalaisten galluptulokset kuitenkin paranivat vaalien lähestyessä, eli varsinaisena vaalipäivänä annetut äänet voivat vielä parantaa puolueen tulosta.

Mäkelä sanoi odottaneensa puolueelle Kaakkois-Suomeen kolmea paikkaa.

— Neljä olisi jo oikein hyvä.

Mäkelä kertoo, että vaalikentillä ihmisistä huokui se, kuinka he olivat täysin leipiintyneitä ilmastohössötykseen.

— Puolueen loppuvaiheen nousu selittyy sillä, että ilmastohössötys meni överiksi, uskoo Mäkelä.

Mäkelän mielestä perussuomalaiset ilman muuta ovat mukana hallitusneuvotteluissa, jos puolue on maan toiseksi tai kolmanneksi suurin.

— Se on silloin kansan tahto.

Mäkelä on nousemassa Etelä-Karjalan äänikuninkaaksi. Kun äänistä on laskettu 98 prosenttia, Mäkelän äänisaalis Kaakkois-Suomen vaalipiirissä on 6824.