Parikkalan talous etenee suunnitellun alijäämäisesti — Kunnan talous pysyy tänä vuonna pakkasen puolella muttei repsahda sen enempää

Parikkalan kunnan talous on pysynyt tänä vuonna suunnitelmien mukaisissa raameissa. Kunta teki tälle vuodelle alijäämäisen talousarvion. Vuoden seitsemän ensimmäistä kuukautta ovat edenneet alijäämäisesti, suunnilleen talousarvion tahtiin.

Kunnan vuosikate heinäkuun lopussa oli 347 000 euroa. Tilikauden alijäämä oli heinäkuun lopussa 536 000 euroa. Alijäämä on hieman suunniteltua pienempi.

Suuria yllätyksiä kunnan talousnäkymissä ei ole tiedossa. Parikkalan hallintojohtaja Juha Vuorela arvioi, että alijäämä toteutuu koko vuoden tasolla suunnilleen talousarvion mukaisena, joka on 1,276 miljoonaa euroa.

Miinusta kunnan talouteen tuo Kuntaliiton kesäkuinen arvio, jonka mukaan tämän vuoden verotulot jäävät noin 200 000 euroa budjetoidusta. Kyseessä on Vuorelan mukaan tekninen ongelma, joka korjaantuu seuraavana vuonna.

Puunmyyntituloja on luvassa vasta loppuvuodesta.

Parikkalan lautakunnat ovat saaneet ohjeita tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Suomen talouskasvu on heikkenemään päin. Kustannukset on pidettävä kurissa samalla, kun henkilöstömenoihin on arvioitu kahden prosentin vuosittaista kasvua.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvion toteutumaa ja taloussuunnittelua tiistain kokouksessaan.