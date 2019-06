Suursuon sammuttaminen jatkuu ainakin keskiviikkoon — Tuuli kääntyi ja sai paloon uutta vauhtia tiistaina

Taipalsaaren Suursuon turvetuotantoalueen palon sammutus jatkuu edelleen, tiedottaa pelastuslaitos.

Sammutus eteni tiistaina suotuisan tuulen tukemana jo hyvin. ltapäivällä tuuli kääntyi itään, mikä siirsi palon painopistettä, kiihdytti sitä ja sai maanantaina palaneen alueen savuamaan uudelleen. Myös uusia palopesäkkeitä syntyi.

Muuttuvan tuulen vuoksi palon kestoa on erittäin vaikea ennustaa, mutta sammutustyöt jatkuvat varmasti ainakin keskiviikkoon. Sateita ei ole ennusteiden mukaan tulossa eikä siis siltä suunnalta apua.

Sammutustöihin sekä huolto- ja tukitoimiin on osallistunut yhteensä noin 400 ihmistä. Noin 2/3 henkilöstöstä on sopimuspalokuntalaisia. Etelä-Karjalan pelastuslaitosta auttavat paloalueella Etelä-Savon pelastuslaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Kultakin pelastuslaitokselta on mukana 15-30 henkilön vahvuinen pelastusjoukkue. Aamulla joukkue on tulossa myös Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta.

Puolustusvoimat on tukenut toimintaa noin sadan hengen osastolla. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen helikopterit ovat tukeneet toimintaa myös tiistaina. Lappeenrannan Ilmailukerhon kiinteäsiipinen valvontalentokone on myös ollut ilmassa tuottamassa tilannekuvaa. Pelastuslaitoksen RPAS –laitteita on käytetty silloin, kun helikopterit ovat olleet tauolla.

Pelastuslaitos muistuttaa, että Etelä-Karjalassa on voimassa metsäpalovaroitus. Avotulen teko ja risujen poltto on kielletty. Pelastuslaitos pyytää ihmisiä olemaan nyt erittäin varovaisia, sillä maasto on hyvin kuivaa ja turvetuotantoalueen palo sitoo resursseja merkittävästi.

Suota on nyt sammutettu toista vuorokautta. Hälytys tuli 10.6 klo 14.09.