Hamina houkuttelee matkailijoita Viipurista

Haminan kaupunki on aloittamassa matkailumarkkinointia Viipurissa.

Viipurin alueen matkailijoita halutaan houkutella Haminaan. Haminan kaupunki on kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan panostamassa matkailumarkkinointiin naapurikaupungissa ensimmäistä kertaa konkreettisella tapahtumalla.

— Meillä on uusi avaus, jolla lähdemme markkinoimaan Haminaa. 17. päivänä toukokuuta järjestämme tilaisuuden Aallon kirjastossa Viipurissa. Se on tarkoitettu lähinnä matkanjärjestäjille ja tiedotusvälineiden edustajille, mutta myös yleisö on sinne tervetullutta, Muhonen sanoo.

Me menemme ensi kesän Miekat, muurit, musketit -historiatapahtuma edellä. — Hannu Muhonen

Hänen mukaansa Viipurin kaupungin kanssa on matkailuyhteistyöstä keskusteltu aikaisemminkin, mutta nyt otetaan ensimmäinen askel.

— Me menemme ensi kesän Miekat, muurit, musketit -historiatapahtuma edellä.

Muhonen sanoo uskovansa kyseisen tapahtuman vetoavan hyvin Viipurissa, jossa myös järjestetään paljon historiaan ja varsinkin linnaan ja linnoitukseen liittyviä tapahtumia.

— Samalla me toki markkinoimme muitakin alueemme tapahtumia ja koko Haminan seutua. Mukana ovat myös Virolahden kunta ja Zsar. Myös Vaalimaa ylityspaikkana on yksi markkinoinnin kohde.

Muhosen mukaan toukokuun tapahtuma toimii päänavauksena jokakeväiselle vastaavalle markkinointitilaisuudelle. Hän sanoo viestittäneensä Viipurin kaupungin johdolle, että Viipuri on tervetullut järjestämään vastaavia tilaisuuksia Haminaan.

— Tavoite on, että puolin ja toisin käytäisiin kylässä. Paljonhan kanssakäymistä jo onkin, mutta tapahtumamarkkinointia halutaan lisätä.