Vastaanottokeskuksissa viime vuoden aikana joitakin satoja ilmoituksia itsensä vahingoittamisesta tai sillä uhkaamisesta — säilöönottoyksikössä olevat ihmiset saavat tarvitessaan mielenterveyspalveluja Viime vuoden aikana koko vastaanottojärjestelmässä oli joitakin satoja ilmoituksia jonkin asteisesta turvapaikkaprosessissa olevan henkilön itsensä vahingoittamisesta tai sillä uhkaamisesta. Minna Mänttäri Tunnelma maanantaina Joutsenon vastaanottokeskuksen pihalla oli hiljainen.

Joutsenon säilöönottoyksikössä sunnuntaina kuolleen nuoren miehen kohtalo järkytti osaa muista henkilöistä, jotka ovat säilöönottoyksikössä.

Osa heistä oli sunnuntaina tapahtuneesta poissa tolaltaan. Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja ja säilöönottoyksiköstä vastaava Antti Jäppinen kertoo, että päivystävä esimies ja arabian kielen taitoinen ohjaaja keskustelivat säilöönotettujen kanssa sunnuntaina.

Koska tilanne koettiin uhkaavaksi, paikalla oli useita poliisiyksiköitä sekä rajavartiolaitoksen henkilökuntaa. Tilanne saatiin rauhoitettua puhumalla.

— Asiakkaat eivät ole henkilökuntaa uhanneet, Jäppinen sanoo.

Apua tarjolla

Jäppinen sanoo, että säilöönottoyksikössä olevat ihmiset saavat tarvitessaan terveys- ja mielenterveyspalveluita.

— He pääsevät käytännössä milloin tahansa keskustelemaan henkilökunnan kanssa. Jos asiakkaiden mielentilassa tai käyttäytymisessä tapahtuu muutoksia, me seuraamme sitä. Ohjaajat raportoivat niistä sitten terveydenhoitohenkilökunnalle.

— Joka arkipäivä säilön asiakkailla on mahdollisuus tavata meidän omaa terveyden- tai sairaanhoitajaa. Useita kertoja viikossa käy lääkäri, joka on yleislääkäri sekä psykiatri. Jos kyse on vakavammista asioista, turvaudumme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin mielenterveyspalveluihin.

Jäppisen mukaan toisinaan jotkut säilöönotetuista ovat haluttomia ottamaan esimerkiksi lääkkeitä, joita heille on määrätty.

Tutkinta tulossa

Itsemurhatapaus tutkitaan ja selvitetään, pitäisikö säilöönottoyksikössä tehdä jotain toisin esimerkiksi tilojen suunnittelussa tai toiminnassa. Jäppinen sanoo, ettei kaikkia itsemurhia pystytä estämään.

— Vaikka toiminta hiottaisiin kuinka pitkälle hyvänsä, täysin aukottomaksi sitä ei saada.

Säilöönottoyksikön toimintaan vaikuttaa se, että monilla säilöönotetuilla on rikostaustaa.

Muutamia satoja ilmoituksia

Viime vuoden aikana koko vastaanottojärjestelmässä oli joitakin satoja ilmoituksia jonkin asteisesta turvapaikkaprosessissa olevan henkilön itsensä vahingoittamisesta tai sillä uhkaamisesta.

— Luvut eivät ole suoraan itsemurhailmoituksia, vaan sisältävät kaikentasoiset ilmoitukset itsensä vahingoittamisesta, toteaa tiedottaja Johanna Minkkinen Maahanmuuttovirastosta (Migri).

Säilöönottoyksiköihin liittyviä ilmoituksia oli vain muutama.

Vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen Migristä kertoo, että hänellä ei ole tarkkaa tietoa itsemurhien määrästä viime vuosina.

— Tietooni ei ole tullut yhtäkään itsemurhaa viime vuoden aikana vastaanottojärjestelmässä. Tällaista tapahtuu vuosien varrella hyvin harvakseltaan, Nuutinen toteaa.

Hänen mukaansa itsemurhien tilastoimiseen liittyy ”metodologisia ongelmia”.

— Ei ole aina selvää, milloin on kyse itsemurhan yrityksestä ja milloin jostain muusta.