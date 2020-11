Bio Vuoksen kahvila avataan marraskuun viimeinen päivä, ruokaravintolan rakentamista aloitellaan – Lehmus Roastery lanseeraa avausviikolla Inkeri-kahvin, jonka tuotoilla kiritetään Inkeri-veistoksen varainhankintaa

Vuoksenniskalla toimivan elokuvateatteri Bio Vuoksen aulaan avautuu kahvila maanantaina 30. marraskuuta. Kahvilassa aletaan yrittäjä Sanna Ilosen mukaan tarjota lappeenrantalaisen Lehmus Roastery -paahtimon kahveja sekä teetä.

Tarjolla on myös makeaa ja suolaista purtavaa, jotka hankitaan suurelta osin paikallisilta leipomoilta. Bio Vuoksen kahvilassa voi Ilosen mukaan nauttia esimerkiksi Kakkukulman yrittäjän Babsi Heikkisen loihtimista saksalaisista kakuista.

Ilonen suunnittelee pitävänsä kahvilan auki päivittäin kello 12–19, mutta jos illalla on elokuvanäytöksiä, aukioloaikaa jatketaan tunnilla tai parilla, kunnes näytös on ohi.

Kellariin tulossa ruoka- ja juomaravintola

30. marraskuuta käynnistyvällä avajaisviikolla ohjelmassa on myös Lehmus Roasteryn Inkeri-kahvin lanseeraus. Osa uutuuskahvin tuotoista ohjataan hyväntekeväisyyteen. Ensimmäinen keräyskohde on Inkerinaukiolle pitkään suunniteltu Imatran Inkeri-veistos. Hyväntekeväisyyskohteet vaihtuvat vuosittain.

– Kahvia tulee tumma- ja vaaleapaahtoista, ja sitä voi ostaa kotiin sekä ystäville vietäväksi, Ilonen kertoo.

Bio Vuoksen yhteydessä oli kesällä myös jäätelökioski. Kesän väistyttyä jäätelömyynti on siirtynyt talveksi sisätiloihin.

Kahvilan avaaminen ei tule jäämään Sanna Ilosen ainoaksi uudeksi avaukseksi, vaan seuraava projekti on jo otettu työn alle. Elokuvateatterin kellariin on jollain aikavälillä tulossa ruoka- ja juomaravintola, jonka rakentamista on jo aloiteltu.

– Tarkoituksena ei ole tehdä perinteistä pubia tai kuppilaa. Haluaisin luoda paikan, jossa kaikille ihmisen aisteille on elämyksiä. Ravintolan punaisena lankana voisi olla Harry Potter, mutta goottilaisempi ja hieman tummempisävyinen, Ilonen visioi.