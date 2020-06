Onko Korvenkylä Lappeenrannan kaukainen kaupunginosa vai Imatran esikaupunkialuetta? Kysyimme korvenkyläläisiltä, kumpaa he pitävät kotikaupunkinaan

Korvenkyläläiset käyvät Imatralla töissä, kaupoilla ja harrastuksissa. Yhteistä on myös viemäriverkosto. Virallisesti Imatran esikaupunkialue kuuluu kuitenkin Lappeenrantaan. Kuntarajan sijainti on monelle seudun asukkaalle yhdentekevä, mutta hallinnon näkökulmasta sillä on merkitystä.