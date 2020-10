Lappeenrannassa on yksi Suomen neljästä keräyspisteestä, jolla autetaan vähävaraisia perheitä maailmalla – Vauvanvaatteet matkaavat taas koronatauon jälkeen Bulgariaan

Koronavirus sulki kesällä ehkä yhteiskunnan, mutta elämää vauvaperheissä se ei pysäyttänyt.

Vauvat kasvoivat ja vaatetta jäi pieneksi entiseen malliin.

Moni äiti Lappeenrannan seudullakin pisti syrjään pieneksi jääneitä vaatteita ja kiikutti ne Armilankadulle Lappeenrannan helluntaiseurakuntaan heti, kun seurakunta koronatauon jälkeen aloitti toimintansa, kertoo pastori Helena Korhonen helluntaiseurakunnasta.

– Viimeksi 13. lokakuuta vietiin sadan äitiyspakkauksen verran vauvanvaatteita Vantaalle. Sieltä ne rekalla lähtivät kohti Bulgariaa, Korhonen kertoo.

Lappeenrannan helluntaiseurakunta on ollut mukana alusta asti yhteistyökumppanina, kun kristillinen lähetys- ja avustusjärjestö Mission Possible vuonna 2016 aloitti Pienimmän parhaaksi -äitiyspakkausprojektin. Projektin avulla autetaan Itä-Euroopan köyhimpiä äitejä lapsineen.

– Puskaradio äitien keskuudessa on toiminut hyvin. On paljon lapsiperheitä, jotka tuovat tänne säännöllisesti kasseja. Ja usein tänne tuo vauvanvaatekassia henkilö, jota minä en ole koskaan nähnyt, Helena Korhonen kertoo.

Lappeenrannan helluntaiseurakunnan pyörittämä keräyspiste on yksi koko maan neljästä kiinteästä keräyspisteestä. Muut kolme toimivat Vantaalla, Vihdissä ja Kokkolassa.

Pienimmän parhaaksi -äitiyspakkausprojektin esikuvana on suomalainen äitiyspakkaus. Jokaiseen settiin laitetaan tietyt tarvikkeet, kuten esimerkiksi peitemakuupussi, toppahaalari, bodyt ja pöksyt.

Ennen koronapandemiaa Lappeenrannan helluntaiseurakunnan keräyspisteeseen saattoi tuoda lajittelemattomia vauvanvaatteita yksin kappalein tai kasseittain. Seurakunnassa talkoolaiset lajittelivat ja kokosivat vaatteet valmiiksi äitiyspakkauksiksi.

Nyt vastaan otetaan vain luettelon mukaan koottuja vaatenippuja, yksi tai useampia, riippuen montako kukakin haluaa tai voi tuoda. Seurakunta pakkaa niput ja toimittaa ne eteenpäin.

Muutos johtuu koronaviruksesta. Kun pandemian takia on pakko toimia väljemmin, aiemmin vaatteiden lajittelulle varattua tilaa tarvitaan lasten kerhotoimintaan.

– Myöskään vapaaehtoistyövoimaa ei nyt saa niin säännöllisesti koolle kuin ennen. Tosin tässä siirrytään nyt samaan käytöntöön, joka muualla on ollut aina, Korhonen kertoo.

Kohdemaassa kerättyihin äitiyspakkauksiin lisätään hygieniatuotteita sekä opaskirjallisuutta.

Pakkauksen saaville äideille tarjotaan myös äitiysneuvontaa ja terveysvalistusta sekä – järjestön periaatteiden mukaan – myös hengellistä apua.

Suurin osa äitiyspakkauksista menee äideille, jotka ovat olleet alaikäisiä saadessaan ensimmäisen lapsensa.

Köyhyyden ja kurjien elinolojen lisäksi nuoret äidit ovat alttiita hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle, Mission Possible huomauttaa tiedotteessaan.

Mission Possible on 45 vuotta vanha järjestö, joka pyrkii auttamaan Itä-Euroopan lapsia, nuoria ja perheitä. Toiminta lähti katulapsien auttamisesta.

– Itä-Euroopassa on varsin pitkälle pyritty kieltämään katulasten olemassaolo. Siksi auttajiakin on melkoisen vähän, Helena Korhonen toteaa.

Tällä hetkellä järjestön kohteena Bulgaria, jonka suuri romaniväestö elää hyvin vaikeassa tilanteessa pitkälti slummioloissa.

Vauvanvaatesettejä voi jättää Lappeenrannan helluntaiseurakuntaan sen toimiston aukioloaikoina tiistaisin kello 15–18 ja torstaisin kello 10–12 sekä jumalanpalvelusten ja tapahtumien yhteydessä Pienimmän parhaaksi -kyltillä varustettuun kehikkoon. Muut keräyspisteet löytyvät osoitteesta www.mp.org/fi/keräyspisteet.

Vaatteiden tulee olla kooltaan 50–80-senttisiä. Vaatteita, joita settiin tulee useampia, on hyvä laittaa eri kokoja.

Vaatteet voivat olla uusia tai käytettyjä, mutta niiden on oltava hyväkuntoisia ja puhtaita.

Vaatesetistä pitää löytyä kaikki listan tarvikkeet pyydettyinä määrinä. Näin kaikki saavat samanarvoisen lahjan.

Vaatesetin sisältö:

"Bulgariassa Karnaren slummikylässä vähäpukeinen taapero leikkii kotinsa edustalla rikkinäisellä muovimukilla. Koti on noin kymmenen neliömetrin kokoinen hökkelitalo, jossa on maalattia ja ikkunalasien paikalla muovit. Ainoa huonekalu on laudoista tehty pikkuinen pöytä. Kodissa asuu 8-henkinen perhe, jolle köyhyys on jokapäiväistä todellisuutta. Tulevan talven pakkaset ovat haaste selviytymiselle etenkin perheen pienimmille." — Ote Mission Possible -järjestön tiedotteesta