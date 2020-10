Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka kertoo, että Euroopan ja maailman tilanne on hyvin huolestuttava. Etelä-Karjalassa tartuntojen lähteet on saatu pääosin selvitettyä.

Etelä-Karjalassa on varmistunut kaksi uutta koronavirustapausta. Nyt positiiviksi osoittautuneet näytteet on otettu 28. lokakuuta, selviää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) koronavirustauti lukuina -taulukosta.

Yhteensä koronavirustapauksia on ollut maakunnassa 77. Niistä 48 on todettu 21. syyskuuta jälkeen.

Sairaalahoidossa on koronaviruspotilas tai -potilaita. Heitä on viisi tai vähemmän.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartan mukaan koronatartuntoja on Etelä-Karjalassa todettu 76. Niistä 54 on Lappeenrannassa ja 10 Imatralla. Lappeenrannan luku on kasvanut yhdellä, sillä torstaina tapauksia oli 53.

Yksi tartunta Euroopan maasta, toinen todettu Savonlinnassa

Nyt todetuista tartunnoista toinen on nuoren aikuisen Euroopan maahan tehdyllä työmatkalla saama, ylilääkäri Sami Raasakka kertoo.

– Siinä on pieni, lähipiirin altistuminen.

Toinen positiivinen testi on otettu Savonlinnassa Lappeenrannassa kirjoilla olevalta henkilöltä.

– Käsittääkseni henkilö on ollut oireeton, Raasakka sanoo.

Tapauksessa altistus keskittyy ilmeisesti Savonlinnan seudulla.

Yli puolet tartunnoista Etelä-Karjalasta

Vähän yli puolet viimeisen kuukauden tai parin aikana todetuista koronavirustartunnoista on saatu Etelä-Karjalasta, Raasakka sanoo.

– Ne ovat tunnettuja tartuntaketjuja, jotka ovat aika pitkälti perheen ja lähipiirin tartuntoja.

Seuraavaksi eniten tartuntoja on saatu muualta Suomesta.

– Ne ovat työmatkoilta, työyhteisöistä tai sitten vierailuihin ja kyläilyihin liittyviä. Niissä on ollut aika selkeät tartunnan lähteet.

Ulkomailta on tullut muutamia tartuntoja. Ne ovat pääosin Venäjältä. Nyt Euroopan maasta tullut tartunta on pitkään aikaan ainoa jostain muusta maasta kuin Venäjältä tullut tartunta.

– Ulkomaalaisten tartuntojen osuus on pieni, Raasakka toteaa.

Alle kymmenen prosenttia Etelä-Karjalan koronatapauksista on sellaisia, joissa tartunnan lähde jää epäselväksi.

Pandemia ei ole ohi

Koronaviruspandemia ei ole ohi, Raasakka muistuttaa.

Sen vuoksi kaikkien pitäisi pitää huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, pitää turvavälejä ja käyttää maskia, jos turvavälejä ei voi pitää.

– Se mitä odotetaan on, että aiempaa huonompaan suuntaan tässä kuitenkin mennään. Euroopan ja maailman tilanne on hyvin huolestuttava. Suomi on vähän lintukoto, mutta se on tämän hetken tilanne. En usko, että tilanne sellaisena säilyy.

Koko maassa 344 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 344 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoi perjantaina. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 2 777 tartuntaa, mikä on 112 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 889 tartuntaa.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 15 910.

Päivitetty 30.10. kello 12.38: Lisätty THL:n luvut.