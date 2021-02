Imatran kaupunginvaltuustossa käytiin kovaa keskustelua Lappeenrannan kanssa yhteistyössä valmistellun Street AI -hankkeen omarahoitusosuudesta

Imatran kaupunginvaltuuston maanantain kokouksessa käytiin kovaa keskustelua Street AI -hankkeen omarahoitusosuudesta. Hankkeen tavoitteena on digitalisaation tarjoamien säästöjen ja hyötyjen tuominen katujen suunnitteluun, rakennuttamiseen sekä kunnossapitoon.

Hankkeissa selvitetään ja kokeillaan sensoriikan, pilvipalveluiden, tekoälyanalyysin ja reaaliaikaisten tietojen yhdistelemisen mahdollisuuksia päätöksenteon tukena sekä parannetaan ja nopeutetaan ymmärrystä katujen kunnosta, toimivuudesta, kunnossapitotarpeista ja liikenteen sujuvuudesta.

Imatra on valmistellut hanketta yhteistyössä Lappeenrannan kanssa. Hankkeeseen haetaan Business Finlandin rahoitusta sekä maakunnallista hankerahoitusta.

Imatran kaupungin omarahoitustarve on kahden vuoden osalta 150 000 euroa, joista vuoden 2021 osuus 50 000 euroa on myönnetty valtuuston päätöksellä talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Maanantaina valtuusto käsitteli vuoden 2022 omarahoitusosuuden (100 000 euroa) myöntämisestä.

Timo Härkönen (ps.) pohti kokouksessa, kuinka paljon mahdollisten laittaiden asentaminen maksaa Imatran kaupungille, joudutaanko katuja repimään auki, onko hanke hyvä syy siirtää pinnoitusurakoita vuosilla eteenpäin ja kuinka paljon esimerkiksi Virasojan asukkaat hyötyvät hankkeesta.

– Meillä on hyvin tiedossa, missä kunnossa tieinfra on. Emme tarvitse kyseistä teknologiaa Imatralle, se ei paranna teiden kuntoa. Rahoitusta on suunnattava tien pintojen kunnossapitoon.

Härkönen esitti, että kaupunki ei sitoutuisi tekoälyratkaisuja hyödyntävään Street AI -hankkeeseen eikä sille myönnettäisi 100 000 euron omarahoitusosuutta. Jiri Montonen (ps.) kannatti Härkösen esitystä.

Härkönen sai taakseen vain kolme valtuutettua, kunnanhallituksen esitys meni läpi

Timo Härkönen myös pohti, kuinka paljon sensorien asennukset maksavat. Imatran kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma kertoi omassa puheenvuorossaan, että sensorien asennuksista ei makseta erikseen, vaan ne kuuluvat hankekokonaisuuteen, ja teiden pintoja ei tarvitse repiä auki asennuksen takia.

Härkönen mielestä kuntalaisia voisi aktivoida ja kysyä, missä on huonoa tiepintaa. Sanna Priorin (kok.) mukaan investointiohjelma perustuu oikeisiin faktoihin eikä siihen, kuka huutaa kovimpaan ja on osannut ottaa yhteyttä oikeisiin ihmisiin.

– Korjausten on oltava tasapuolisia ja palveltava kaikkia kaupunkilaisia riippumatta siitä, kuka on eniten äänessä tai yhteydessä asiakaspalveluun, sanoi Matti Hirvonen (kok.).

Pekka Räty (kesk.) muistutti, että tietotekninen kehitys jatkuu ympäri maapalloa hurjaa vauhtia.

– Isot päätökset tehdään tutkimukseen perustuvaan tietoon ja se on tätä päivää. Mitä enemmän saadaan tutkittua tietoa, päätöksentekijöiden on helpompi edetä.

Anna Helminen (kok.) ihmetteli, miksi asiasta ei käyty keskustelua kaksi kuukautta sitten, jolloin valtuusto sitoutui hankkeen rahoittamiseen tämän vuoden osalta.

– Kummaksun, miksi tätä keskustelua ei käyty viime vuoden puolella.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen 100 000 euron omarahoitusosuuden myöntämisestä vuodelle 2022 äänestyksen jälkeen. Kunnanhallituksen esitystä kannatti 39 valtuutettua, Härkösen ehdotusta kolme valtuutettua.

Myös Saimaa-ilmiöön osallistuminen herätti keskustelua

Valtuuston kokouksessa käytiin myös pitkään keskustelua osallistumisesta Saimaa-ilmiön rahoitukseen. Keskustelun aikana Timo Härkönen (ps.) esitti, että kaupunki ei sitoutuisi Saimaa-ilmiön rahoitukseen. Sari Miettinen (ps.) kannatti Härkösen esitystä.

Härkönen muistutti, että kaupungin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu nuorisotoimen järjestäminen, kirjasto, koulutus, päiväkoti, kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, vesi- ja jätehuolto, ympäristöpalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen.

– Vaikka kuinka rakastan entistä kotikaupunkiani Savonlinnaa ja sen korkeaa kulttuurista asemaa Suomessa, en voi olla millään kannattamassa Imatran kuntalaisena ja luottamushenkilönä Savonlinnan etua tässä asiassa. Kyse on periaatteellinen ja kyse on myöskin kuntalaistemme rahoista, hän totesi.

Keskustelun aikana Mikko Airas (kok.) kertoi näkevänsä erittäin tärkeänä, että Imatra on ympäryskuntien kanssa tekemässä yhteistä hanketta. Samoilla linjoilla olivat monet muut valtuutetut.

– Vähän yli 70 000 euroa jakautuu viidelle vuodelle, eli vuosittain noin 15 000 euroa. Se on pieni panos siitä, jos pääsemme mukaan isoon hankkeeseen, Airas totesi.

Kunnanhallituksen esitystä kannatti 39 valtuutettua ja Härkösen esitystä kolme valtuutettua. Näin ollen valtuusto päätti, että Imatran kaupunki sitoutuu mukaan Saimaa-ilmiön rahoitukseen vähintään kolmella eurolla per asukas, jos Savonlinna ja Saimaa-ilmiössä mukana oleva muu Järvi-Suomi valitaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026.

Maksuosuus suoritetetaan viiden vuoden aikana (v. 2022–2026) tasasuuruisin maksuerin.

Asemakaavamuutokset saivat sinettinsä

Imatran kaupunginvaltuusto sinetöi maanantain kokouksessaan myös asemakaavamuutokset Ritikankosken ja Neitsytniemen alueilla.

Ritikankosken kaavamuutos mahdollistaa Imatran seurakuntakeskuksen purkamisen ja Neitsytniemen kaavamuutos mahdollistaa kartanon alueen matkailutoiminnan sekä siihen liittyviä majoitus-, asumis- ja virkistystoimintoja sekä rakennusoikeuden sauna- ja kokousrakennukselle.

Valtuusto myös vahvisti edustajamuutokset keskusvaalilautakunnassa sekä hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä oli jättänyt valtuustoaloitteen kuidun saamisesta kaikille imatralaisille.