Joutsenolaislähtöinen Mikko Valtonen motivoi lukiolaisia lukemaan ruotsia kertomalla, että joskus he saattavat tarvita iskurepliikkiä – "Jag heter Mikko" toimi ruotsinkieliseen opiskelukaveriin

Hädin tuskin puolet ylioppilaskokelaista kirjoittaa ruotsin, ja jatko-opinnoissa tekee tiukkaa suorittaa virkamiesruotsi. Hallituksen aikeissa on palauttaa pakollisuus ruotsin kirjoituksiin.

"Jag heter Mikko."

Tuo repliikki on koitunut käänteentekeväksi Korvenkylässä varttuneen Mikko Valtosen elämässä. Imatralla lukion käynyt Valtonen ajatteli ruotsinläksyjä tehdessään, että tuskin hän tarvitsee kieltä missään. Toisin on käynyt, ja nykyään Valtonen kiertelee kouluissa ruotsin kielilähettiläänä.

Abit ovat parhaillaan pänttäämässä ylioppilaskirjoituksiin. Yhä harvemmalla on edessään ruotsin kirjat.

– Meillä noin puolet kirjoittaa ruotsin, kertoo Lappeenrannan lyseon lukion ruotsinopettaja Anu Kallio.

Lappeenrannan lyseolaisten luku on linjassa maan keskiarvon kanssa. Viime vuonna ruotsin kirjoitti 14 247 kokelasta, joka oli vain 49 prosenttia kaikista ylioppilaista.

Sen jälkeen kun ruotsin kirjoittamisesta tuli vapaaehtoista vuonna 2005, kielen suosio on ollut laskusuunnassa. Kun vuonna 2006 kielen kirjoitti ylioppilaskokeessa 29 897 abia, niin vuonna 2014 heitä ei ollut enää kuin 17 509.

Erityisesti Itä-Suomessa hyljeksitään ruotsia. Itä-Suomessa kirjoittajien määrä on pudonnut kymmenessä vuodessa jopa 60 prosenttia, kun esimerikiksi Uudellamaalla lasku on ollut noin kolmanneksen.

Maan johdossa on tahtoa palauttaa ruotsi pakolliseksi kirjoitettavaksi aineeksi. Hallitusohjelmaan se on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi.

Anu Kiljunen Lappeenrannan lyseon lukion kakkoskurssin ruotsin keskusteluryhmässä puhutaan reippaasti toista kotimaista.

Pojista vain 26,5 prosenttia kirjoittaa ruotsin

Etenkin pojat jättävät ruotsin kirjoittamatta. Tänä keväänä vain 26,5 prosenttia pojista on ilmoittautunut ruotsin kokeseen. Tilastoja kaunistavat tytöt, joista 73,5 kirjoittaa ruotsin.

Ruotsin vältteleminen kostaututuu nuorille jatko-opinnoissa, sillä virkamiesruotsi pitää suorittaa, jos mielii valmistua ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Anu Kallio kertoo, että he muistuttavat opiskelijoita edessä olevasta virkamiesruotsin kokeesta. Nuoria on kuitenkin todella hankala motivoida ruotsin opiskeluun.

– Joskus turhauttaa kyllä, Kallio myöntää.

Yliopistoista on viestitty, että virkamisruotsin suorittaminen tuottaa hyvin monille suurta tuskaa. Monen opiskelijan valmistuminen lykkäytyy, koska he eivät saa läpäistyä virkamiesruotsia. Opettajat eivät voi madaltaa kenekään kohdalla rimaa, sillä vaatimustaso on määritelty laissa. Opetusta yliopisto-opettajat ovat jo mukauttaneet opiskelijoiden vaatimattomiin taitoihin.

Anu Kiljunen Ruotsinopettaja Anu Kallio turhautuu välillä, kun opiskelijoiden motivointi oman aineen pariin on niin työlästä.

Valtonen pänttäsi kouluruotsia arvosanat kiikarissa

Kielilähettiläät ovat yksi keino taistelussa ruotsin kielen puolesta. Kaksi vuotta sitten alkaneen projektin idea on yksinkertaisuudessaan se, että ruotsin kieltä osaavat kielilähettiläät vierailevat ruotsin tunneilla ja pyrkivät herättämään oppilaiden sisäisen motivaation kielenoppimiseen.

Suomea kiertää noin 70 kielilähettilästä, jotka ovat käyneet jo 400:lla oppitunnilla. Tällä viikolla kaksi kielilähettilästä vieraili Lappeenrannan molemmissa lukioissa. Toinen heistä oli Mikko Valtonen, joka kannusti nuoria ruotsin pariin kertomalla omista kokemuksistaan.

Korvenkylässä varttunut Valtonen ei lapsuudessaan ruotsia kuullut. Peruskoulun jälkeen hän suoritti Imatralla kaksoistutkinnon opiskellen sähköasentajaksi ja ylioppilaaksi.

Vuonna 2006 ylioppilaaksi päässyt Valtonen oli lukiossa siihen aikaan, kun ruotsin kirjoittaminen oli tullut juuri vapaaehtoiseksi. Vielä tuolloin hän ajatteli, että ruotsilla ei ollut suurempaa käytännön merkitystä, mutta päätti kuitenkin kirjoittaa sen.

– Opiskelin ruotsia oikestaan vain arvosanojen vuoksi.

Appivanhempien kanssa puhe sujuu ruotsiksi

Suhde ruotsiin muuttui, kun hän aloitti opinnot Saimaan ammattikorkeakoulussa. Opiskelijatapaamisissa hän törmäsi ruotsinkielisten ammattikorkeakoulujen opiskelijoihin, jotka puhuivat keskenään toista kotimaista.

Yhdessä tapaamisessa Valtonen kiinnitti huomionsa ruotsinkieliseen opiskelijakollegaan Elin Blomqvistiin.

– Halusin mennä juttelemaan Elinin kanssa, ja päätin, että aloitan keskustelun ruotsiksi. Aloitin niin, että jag heter Mikko.

Lappeenrantalaisen Valtosen ja porvoolaisen Blomqvistin juttu alkoi luistaa niin hyvin, että pari on nykyään naimisissa ja heillä on kolmevuotias Walter-poika.

– Elin kertoi myöhemmin, kuinka mukavaa hänestä oli, kun tulin juttelemaan ruotsiksi.

Nykyisin Valtonen asuu perheensä kanssa Porvoossa,

– Appivanhempien kanssa puhun aina ruotsia. Pojalleni puhun suomea ja Elin puhuu hänelle ruotsia. Walter puhuu sujuvasti molempia kieliä.

Myös työssään ja luottamustehtävissään Valtonen tarvitsee ruotsia. Hän työskentelee osaamisasiantuntijana Keskuskauppakamarissa Helsingissä ja vaikuttaa SDP:n Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtajana.

Lappeenrannassa asuessaankin hän oli mukana kunnallispolitiikassa. Onko Lappeennrannassa tullut esiin tilannetta, että saisi puhua ruotsia?

– Eipä oikestaan, Valtonen sanoo.

Anu Kiljunen Mikko Valtonen päätyi naimisiin ruotsinkielisen naisen kanssa ja tarvitsee toista kotimaista niin työssään kuin luottamustehtävissään.

Virheitä ei tarvitse pelätä, tärkeintä on puhua

Lappeenrannan lyseon lukion toisen vuosikurssin ruotsintunnilla kuulee syitä, miksi kieli ei tunnu niin tärkeältä.

Ruotsia ei kuule koskaan Lappeenrannassa, eikä ole tilaisuuksia käyttää sitä. Venäjää sen sijaan kuulee paljon ja sille olisi käyttöä useinkin. Englantia taas osaavat kaikki ja sillä pärjää joka paikassa.

Mikko Valtonen motivoi nuoria muistuttamalla, että koskaan ei tiedä mitä elämä tuo tullessaan. Jatko-opinnoissa tarvitaan joka tapauksessa ruotsia, ja lisäksi elämä voi heittää vaikkapa Ruotsiin opiskelemaan. Eteen voi siunaantua myös mielenkiintoinen työtehtävä, joka vaatii ruotsin taitoa.

Tunnilla useimmat nuoret vastaavat Valtosen kysymyksiin rohkeasti ruotsiksi. Anu Kallio kiitteleekin nykynuoria rohkeudesta puhua vierasta kieltä. Hän muistelee itse, kuinka ei uskaltanut avata lukioikäisenä suutaan ruotsiksi, kun pelkäsi, että tekee kielioppivirheen.

Valtosen yksi keskeinen viesti onkin, että kielitaito kehittyy uskalluksen myötä.

– Virheitä ei pidä pelätä. Ymmärretyksi tulee, vaikka lauseet eivät olisi kieliopillisesti ihan oikein, Valtonen kannustaa.