Eksoten vaikea saada valtiolta apua miljoonien eurojen palkkakiistaan – Ministerien sote-kiertue vakuutteli tukea sote-yrittäjille ja kolmannen sektorin toimijoille

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ei ainakaan vielä ole saamassa valtiolta erityistukea palkkaharmonisoinnista johtuvasta 30 miljoonan euron jättilaskusta.

Etelä-Karjalassa pidetään epäoikeudenmukaisena, jos Eksotea edelläkävijänä ei tueta. Eksote on sopinut pitkän kiistan palkkaharmonisoinnista tänä vuonna.

Muut sote-yhtymät eivät joudu saman ongelman eteen, sillä ne ovat vasta muotoutumassa hallituksen kaavailemassa sote-uudistuksessa sote-maakunniksi vuoden 2023 alusta lukien. Samalla soten rahoitus siirtyy uudistuksessa valtiolle.

– Mitään sellaista erillistä rahoitusta ei ole olemassa, koska sote-uudistustakaan ei vielä ole. Kun uudistuksesta päätetään siihen tulee mukaan muutoskustannuksiin liittyvää rahoitusta, Paatero sanoi.

Paatero sanoi olevansa iloinen, että asia on Etelä-Karjalassa vihdoin sovittu.

– Käräjille ei kukaan halua mennä.

Paatero vieraili perjantaina Lappeenrannassa osana hallituksen sote-kiertuetta. Mukana olivat myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja opetus- ja tiedeministeri Annika Saarikko (kesk.).

Viime kerrasta on opittu

Ministeri vakuuttivat, että sote-uudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta on edelleen mahdollista. Eduskunta saa lakipaketin käsiinsä joulukuussa.

Viime vaalikaudella hanke törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin.

– Tiedämme nyt, miten läpäistä perustuslaillinen seula. Nyt on keskitytty aivan ydinkysymyksiin, että päästään eteenpäin.

Myös Kiuru sanoi, että viime vaalikaudesta on opittu. Sote-uudistusta viedään jatkossa eteenpäin kehittämällä sitä pala kerrallaan.

– Tämä on rautalankamalli, jossa on huomioitu perustuslakivaliokunnan aikaisemmat lausunnot. Viimein on se aika, että voimme onnistua myös perustuslakiasioissa.

Yrityksiä ja kolmatta sektoria tarvitaan

Edellisen hallituksen sote-uudistuksen valmistelussa yksityisillä palveluntuottajilla oli suuri rooli.

Nyt sote-yrittäjät ovat olleet huolissaan tulevaisuudestaan. Monituottajuudesta puhuneella Krista Kiurulla oli viesti Etelä-Karjalan sote-yrittäjille.

– Yrityksiä ja kolmatta sektoria tarvitaan myös jatkossa. Hyvä vuorovaikutus tulee säilymään. Uudistuksella ei luoda kiristyksiä esimerkiksi palvelusetelin tai ostopalvelujen käyttöön.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on puhuttu myös erillisestä maakuntien verotusoikeudesta.

Sellaista ei ole luvassa ainakaan uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa.

– Verotusta ja sote-alueiden muita mahdollisia tehtäviä ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella, Kiuru sanoi.

Maakuntavaalit vuonna 2022

Jos hanke toteutuu, pelastuslaitos tulee mukaan perustettavaan sote-maakuntaan omana toimialanaan.

Yhteensä maakuntia tulee 21. Lisäksi Helsingin alueella on oma erillinen ratkaisunsa.

Merkittävä osa uudistusta on se, että valtio vastaa sote-maakuntien rahoituksesta ja ohjauksesta. Sote-maakunnat vastaavat lakisääteisistä tehtävistä.

Kansalaiset pääsevät myös vaikuttamaan. Sote-maakuntiin valitaan omat valtuustot vuoden 2022 alussa pidettävissä maakuntavaaleissa.