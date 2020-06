Vielä 1980-luvulla kurtturuusua istutettiin Lappeenrantaan, tänä kesänä Hovinpellon leikkipaikan luota poistetaan vanhoja istutuksia – Sammonlahden uimarannalla kitkettiin jättipalsamia talkoilla keskiviikkona

Lappeenrannalla on torjuntatiimi jättiputken ja jättipalsamin torjumiseen. Haitallisten vieraslajien hävittämisessä menee vuosia.

Sitkeitä, tehokkaita leviämään, poistaminen voi viedä vuosia. Näin kuvaillaan lupiinia, jättipalsamia, jättiputkea ja kurtturuusua. Ne ovat puutarhakasveja, joiden on todettu leviävän tehokkaasti luontoon ja siksi ne on määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi.

Ne leviävät esimerkiksi juurten, siementen, puutarhajätteen ja maan mukana.

1980-luvulla suosionsa huipulla ollutta kurtturuusua ei saa kasvattaa missään kesäkuusta 2022 lähtien.

Lappeenrannan kaupunki poistaa kurtturuusut istutuksistaan pikku hiljaa muiden töiden ohessa, kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen kertoo.

– Meillä ei ole järjestelmällistä suunnitelmaa kasvien poistamiseksi, vaan niitä poistetaan aina, kun on joku työmaa lähellä.

Tänä kesänä ainakin Hovinpellon leikkipaikan lähellä sijaitseva laaja kurttulehtiruusukasvusto poistetaan, kun leikkipaikkaa remontoidaan.

Tolosen mukaan kurtturuusuistutuksien tilalle voidaan esimerkiksi kylvää niittykasveja.

Kurtturuusua on istutettu esimerkiksi alikulkujen rinteisiin Hietalankadulla, Kourulassa ja Sammonlahdessa.

– Kasvupaikat ovat rajattuja, eivätkä ne pääse leviämään. Totta kai ne poistetaan.

Kurtturuusu oli 1980-luvulla suosittu kasvi, jota istutettiin esimerkiksi teiden varsille ja alikulkujen rinteisiin.

Apuvälineinä lapio, leikkuri ja muovi

Pihoilta kurtturuusua kannattaisi alkaa poistaa jo nyt, sillä poistamiseen saattaa mennä kauemmin kuin vuosi, Anne Pulliainen sanoo. Pulliainen työskentelee Etelä-Karjalan aluekoordinaattorina haitallisia vieraskasveja torjuvassa Viekas-Life -hankkeessa.

Kurtturuusu leviää juurien ja siementen avulla.

– Jos mahdollista, se kannattaa kaivaa pois juurineen. Jos kasvustot ovat isoja, kasvin voi katkaista tyvestä ja sitten peittää se pressulla tai muulla paksulla muovilla, että se näivettyisi. Alue on pidettävä peitettynä useiden vuosien ajan.

Toinen tapa näivettää kasvi hengiltä on leikata pensas ensin matalaksi. Sen jälkeen pitää leikata pois kaikki vihreät versot, joita nousee.

Kurtturuusun voi erottaa muista ruusuista esimerkiksi kukan perusteella. Kurtturuusun kukat ovat isot ja yksinkertaiset. Terälehtiä on yleensä viisi. Jos kukassa on paljon terälehtiä, se ei ole kurtturuusu.

Kurtturuusun kukat ovat väriltään fuksianpunaiset tai valkoiset. Lehdet ovat uurteiset, ja oksissa on paljon suoria piikkejä. Kiulukat ovat nauriin muotoisia ja keskeltä litteitä.

Koska kiulukoissa on siemeniä, ne pitää kerätä pois ja esimerkiksi syödä, laittaa energiajätteeseen tai mädättää.

Kurtturuusun kukat ovat isot ja yksinkertaiset. Terälehtiä on yleensä viisi.

Jättiputken torjuminen voi kestää yli 10 vuotta

Lappeenrannan kaupungilla on torjuntatiimi jättiputken ja jättipalsamin torjumiseen, ympäristötarkastaja Taina Lahtela Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta kertoo.

Jättipalsamia torjutaan leikkaamalla ja jättiputkea katkomalla, maasta kaivamalla sekä myrkyttämällä.

– Jättiputki on myös terveydelle haitallinen, siksi joissakin kohteissa on turvauduttu kasvintorjunta-aineisiin.

Jättiputken kasvineste voi aiheuttaa ihovammoja. Jos jättiputken kasvinestettä on levinnyt suurelle ihoalueelle, on mentävä lääkäriin. Jättiputkia käsiteltäessä pitää käyttää suojavaatetusta, hengitys- ja silmäsuojia.

Lahtelan mukaan torjuntatiimin työlistalla on noin 130 kohdetta, joissa on tai on aikaisemmin ollut jättiputkea. Kohteet tarkistetaan pari kolme kertaa kesässä.

– Se on pitkäaikainen torjuttava. Siemen säilyy itämiskykyisenä pitkään. Jos se jossain paikassa pääsee siementämään, paikkaa pitää kymmenen vuotta tai jopa kauemmin käydä torjumassa ja tarkastamassa.

Jättipalsami tuottaa paljon siemeniä

Jättipalsamia kitketään taas tänä kesänä Lappeenrannassa yhteisillä talkoilla. Ensimmäiset kitkemistalkoot pidettiin keskiviikkona Sammonlahden uimarannan ympäristössä. Myöhemmin talkoita järjestetään esimerkiksi Tirilässä, Karhuvuoressa ja Joutsenon Rauhassa.

– Se on levinnyt hyvin laajalle ja on todellinen ongelma, Anne Pulliainen sanoo.

Jättipalsami tuottaa paljon siemeniä ja sinkoaa siemenet lähiympäristöön. Siksi jättipalsami pitäisi kitkeä pois ennen siementen kypsymistä heinä–elokuun vaihteessa.

Jättipalsamin osat pitää mädättää esimerkiksi suljetussa säkissä tai muovilla peitettynä. Pieniä määriä voi laittaa energiajätteen joukkoon.

Lupiini leviää nopeasti. Vaikka se kukkii kauniisti, on se haitallinen vieraskasvi.

Lupiinit pitäisi niittää ainakin pari kertaa kesässä

Teiden varsia koristava lupiini voi niittämisen jälkeen kasvattaa uudet lehdet ja kukkia myöhään syksylläkin. Se on kertoo kasvin tehokkaasta lisääntymisestä ja kasvutavasta, Taina Lahtela toteaa.

Siksi lupiinia pitäisi torjua niittämällä ennen juhannusta ja vähintään toisen kerran myöhemmin kesällä leviämisen estämiseksi. Leikkaamisella voidaan näännyttää kasvia.

Esimerkiksi Lappeenrannassa osa teistä ja pientareista on kaupungin ja osa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueita.

Teitä ja pientareita hoitavilla urakoitsijoilla on velvollisuus ilmoittaa vieraslajeista kuten lupiineista, Lahtela sanoo.