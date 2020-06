Kolmekymppinen kunnanjohtaja Tuomo Sallinen valittiin odotetusti Lappeenrannan kaupunginsihteeriksi

Lappeenrannan kaupunginhallitus on valinnut kaupunginsihteeriksi Tuomo Sallisen. Hallitus päätti asiasta maanantaina järjestetyssä kokouksessaan.

Sallinen, 30, on toiminut Ruokolahden kunnanjohtajana keväästä 2018 ja on aiemmin työskennellyt Kiuruveden kaupunginsihteerinä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteiden maisteri.

Kaupunginsihteerin työnkuvaan kuuluu toimia muun muassa kaupunginjohtajan varahenkilönä. Hän tulee vastaamaan myös kaupungin tietohallinnosta, turvallisuudesta ja riskienhallinnasta sekä asukkaiden osallisuudesta.

Lappeenrannan kaupunginsihteerinä on toiminut eläkkeelle jäävä Juha Willberg.

Sallisen loma lyheni

Koronavirus esimerkiksi toi mukanaan paljon mietittävää. — Tuomo Sallinen

Tuomo Sallisen kesäloma lyheni Lappeenrannan kaupunginhallituksen valintapäätöksen myötä. Ruokolahdella on tarkoitus pitää keskiviikkona palaveria avoimeksi jäävän kunnanjohtajan viran täyttämisestä, ja maanantaina 6. heinäkuuta kunnanhallitus kokoontuu tekemään asiasta päätöksen.

– Sen jälkeen aion olla muutaman viikon lomalla.

Sallisesta on itsestään selvää, että Ruokolahden kunnanjohtajan tehtävät hoidetaan kunnialla loppuun saakka. Loman jälkeen hän aikoo keskittyä normaaliin tapaan ajankohtaisiin asioihin.

– Koronavirus esimerkiksi toi mukanaan paljon mietittävää. Sen vaikutukset näkyvät vuosia kuntataloudessa.

Jos Sallinen saisi ottaa Ruokolahdelta mukaansa yhden asian, hän valitsisi erinomaisesti toimineen toiminta- ja päätöksentekokulttuurin. Viimeaikaiset palkinnot kunnan ja yritysten välisestä yhteistyöstä muistuttavat puolestaan siitä, miten tärkeää on hyvä vuoropuhelu kunnan ja yritysten kesken.

Kesän ja syksyn mittaan Sallinen aikoo tutustua entistä laajemmin Lappeenrantaan. Kaupungin laajat maaseutualueet ovat näkemättä, ja kaupunkialueiltakin löytyy kohteita, joita Sallinen ei vielä tunne.