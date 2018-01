"Jossain vaiheessa ihmiset alkoivat oireilla" — Osassa Etelä-Karjalan keskussairaalaa epäillään olevan sisäilmaongelmia, infuusiopoliklinikka vaihtoi paikkaa jo aiemmin Osassa Etelä-Karjalan keskussairaalaa epäillään olevan sisäilmaongelmia. Infuusiopoliklinikka siirtyi jo aiemmin uusiin tiloihin, kun osa henkilökunnasta sai oireita sen sisäilmasta. Kai Skyttä Eksoten infuusiopoliklinikan toimintayksikön esimies Anne Heikkonen katselee vanhoja, tyhjennettyjä tiloja. Infuusiopoliklinikka siirtyi keskussairaalassa uusiin tiloihin syksyllä sisäilmaongelmien takia.

Osassa Etelä-Karjalan keskussairaalaa epäillään olevan sisäilmaongelmia.

Sisäilmaongelmat ovat paikantuneet kantasairaalan yhteydessä oleviin 2E ja 2B -nimisiin rakennuksiin, joissa sijaitsevat sädehoito- ja infuusiopoliklinikat.

— Osa näiden osastojen henkilökunnasta on oireillut. Oireet ovat olleet esimerkiksi kurkun kutinaa ja silmien kirvelyä, kertoo tekninen johtaja Jari Akkanen Etelä-Karjalan terveys- ja sosiaalipiiristä (Eksote).

Akkasen mukaan oireet ovat olleet varsin tavallisia sisäilmaoireiden oireita.

— Oireet eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta kyllä terveydelle kiusallisia. Ne poistuvat, kun sisäilmaongelmat poistuvat.

Kai Skyttä Sädehoitoyksikön odotustiloissa on ilmastointilaitteet. Ilmastointilaite on on puinen pylväänmuotoinen laite television oikealla puolella.

Anestesiakaasun jäämiä rakenteissa

Alustavissa tutkimuksissa on löydetty merkkejä, jotka vihjaavat, että rakennuksissa on kosteusvaurioita muun muassa alapohjalaatassa.

— Muovimatosta on havaittu, että kosteudesta, betonista ja muovimaton liimasta aiheutuneita yhdisteitä on ollut ilmassa, Akkanen sanoo.

Yhden huoneen rakenteista on löydetty pieniä määriä syklopropaania eli anestesiakaasua.

— Ei ole tietoa, miten se on rakenteisiin päässyt. Voi olla, että esimerkiksi kaasupullo on vuotanut huonetilassa.

Infuusiopoliklinikka siirtyi

Keskussairaalan infuusiopoliklinikka muutti syyskuussa uusiin tiloihin sisäilmaongelmien takia.

— Muutama henkilökunnan jäsen sai oireita sisäilmasta, kertoo infuusiopuolen toimintayksikön esimies Anne Heikkonen.

Infuusiopoliklinikka siirtyi E-siiven tiloihin vuonna 2015.

— Jossain vaiheessa ihmiset alkoivat oireilla.

Nykyään infuusiopoliklinikka toimii kantasairaalaan kolmannessa kerroksessa. Siellä potilaat käyvät saamassa infuusiohoitoa, eli lääkettä, joka annetaan suonensisäisenä tiputuksena.

Kai Skyttä Syöpäpoliklinikka on siirtynyt uusiin tiloihin, sädehoito pysyy paikoillaan.

Eksote kilpailuttaa

Eksote kilpailuttaa parhaillaan tekijää, joka voisi tarkemmin tutkia sisäilmaongelmien tilanteen ja tehdä korjaussuunnitelman.

Tarjouksia otetaan vastaan tammikuun puoleen väliin saakka ja loppukeväällä on edessä rakennustöiden kilpailutus.

— Kesällä toivottavasti tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet, sanoo Akkanen.

Sädehoitoyksikkö toimii edelleen keskussairaalaan E-rakennuksessa.

— Sädehoitolaitteet on sijoitettu kahteen bunkkeriin. Bunkkereiden rakenteet ovat paksua betonia, jotta säteily pysyy tässä tilassa. Sädehoitoyksikkö ei voi siirtyä väistötiloihin.

Akkasen mukaan korjaukset pystytään kuitenkin tekemään samaan aikaan, kun sädehoitoyksikkö on toiminnassa.