Projektivastaava Hannu Moilasen mukaan suunnitelmissa on, että sekä Patotien raitti että raja-aseman raitti olisivat valmiita ensi syksyyn mennessä.

Imatran Patotien kevyen liikenteen raitin rakentaminen Karjalantien varresta Kaukopään tehtaan rantaportille käynnistyy todennäköisesti tulevan kevään aikana.

Projektivastaava Hannu Moilanen Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY) kertoo, että ensi viikolla on tarkoitus lyödä lukkoon Imatran alueen tämän vuoden hankkeet.

– Todennäköisesti Patotien raitti ja Imatran raja-aseman raitti koitetaan saada samaan urakkaan. Patotien hanke on niin pieni, että raja-aseman raitti olisi hyvä saada samaan hankkeeseen, jotta hankekokoa saataisiin kasvatettua ja hintaa alemmas.

Rajan tuntumaan pyörätietä ollaan rakentamassa kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa on kyse Pietarintien marketien ja Pelkolan rajanylityspaikan välille rakennettavasta kevyen liikenteen väylästä.

Raja-aseman pyörätien ensimmäistä osaa rahoittavat Imatran kaupunki, Väylävirasto, Etelä-Karjalan liitto sekä Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutu.

Työt käyntiin toukokuussa, valmista syksyyn mennessä

Väyläviraston hankelistan mukaan Patotielle rakennettavan kevyen liikenteen väyläyhteyden pituudeksi tulee noin 840 metriä ja se sijoittuu Patotien länsireunaan. Kevyen liikenteen väylä erotetaan pääosin maantiestä reunakivetyksellä.

Projektivastaava Hannu Moilasen mukaan suunnitelmissa on, että sekä Patotien raitti että raja-aseman raitti olisivat valmiita ensi syksyyn mennessä.

– Siihen ei pitäisi olla mitään estettä ja rahat ovat jo olemassa. Käytännössä töiden pitäisi olla käynnissä toukokuussa ja siihen tähdätään, että saadaan hyödynnettyä koko kesän aika.

Jos hankkeet lyödään lukkoon ensi viikolla, alkaa urakkatarjouspyyntien käsittely välittömästi, Moilanen kertoo. Patotien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen on varattu valtion budjetissa 300 000 euroa.

Pyörätietä ei jatketa ainakaan vielä pidemmälle Salosaareen

Ruokolahden kunta on esittänyt toiveen, että Patotien kevyen liikenteen väylää jatkettaisiin Salosaaren suuntaan koko pengertien pituudelta. Pyörätien on toivottu jatkuvan myös Patotieltä aina Ukonsalmen sillalle asti.

Ruokolahden teknisten palvelujen toimialajohtaja Jari Leppänen kertoo, että hanketta on yritetty viedä eteenpäin ja se on ELYn listoilla jollakin aikataululla, mutta vuosiluvut ovat edelleenkin auki.

Valitettavasti ainakaan tämän vuoden aikana pyörätietä ei tehdä, hän harmittelee.

– Siellä on paljon asutusta ja tehtaalla työskenteleviä. Muutenkin pyöräily on vahvassa nosteessa, ja siellä menee pyöräilyreittejä. Pyörätie on ihan kunnan ykkösprioriteetteja, Leppänen toteaa.