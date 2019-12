Tuli nielaisi Lappeenrannan steinerpäiväkodin vastarakennetun joulun — Päiväkodin johtaja Minna Mansikka: ”Nyt katsotaan miten pitkälle yhteisöllisyys riittää”

Lappeenrannan steinerpäiväkodin maanantainen tulipalo nielaisi mukanaan käytännössä koko irtaimiston. Päiväkodin johtaja Minna Mansikka seisoo väliaikaisessa työhuoneessaan steinerkoulun iltapäiväkerhon tiloissa ja nyökkää kohti kannettavaa tietokonettaan.

— Eilen otin tuon mukaan kotiin, kun oli niin paljon tekemättömiä töitä. Muuten sekin olisi mennyt, Mansikka huokaisee.

Päivä on ollut Mansikalle raskas. Palon mukana katosi 47 vuoden edestä päiväkodin historiaa, josta 35 vuotta Mansikka on ollut Tontuntuvaksi nimetyssä yksikössä töissä. Vastaavaa kriisiä hän ei ole joutunut kokemaan, ja tapahtuneen prosessointi on edelleen kesken.

— Meillä on viiden työntekijän loistava tiimi, joiden kanssa olemme jo tänään tehneet kriisin purkua. Lisäksi jokaisella on mahdollisuus saada henkilökohtaista apua, Mansikka kertoo aikuisten työnohjauksesta.

Kai Skyttä Pitkän uran Tontuntuvassa tehnyt päiväkodinjohtaja Minna Mansikalla oli vaikeaa löytää tapahtuneelle sanoja.

Lapset pärjäävät

Päiväkodin lapset ovat suhtautuneet asiaan tilanteeseen nähden hyvin. Moni on ottanut Marssitieltä löytyvän pienen puurakennuksen seikkailuna. Mansikka mainitsee miten lapset pystyvät löytämään iloja ja uudistumaan.

Suuren pihan liukumäki riemastuttaa, mutta lapset ovat myös ihmetelleet, onko Tontuntupa oikeasti poissa.

— Kun meille oli juuri eilen luotu joulu, Mansikka pahoittelee.

Hän kehuu vallitsevaa yhteisöllisyyttä, vanhempia ja perheitä, jotka ovat ottaneet tilanteen hyvin vastaan. Taustajoukot ovat olleet myös yhteyksissä, ja kaikki haluavat tarjota apuaan.

Korvaavaa tilaa etsitään

Päiväkodin toiminnan kannalta on merkittävää selvittää, mistä saadaan korvaavat tilat.

27 lapsen ryhmästä seitsemän tuli tiistaina hoitoon. He mahtuivat olemaan iltapäiväkerhon tiloissa. Koko ryhmälle pitää miettiä muita ratkaisuja. Mansikka ei vielä tiennyt, mitä ne tulevat olemaan, ja hän aikoo olla tila-asioissa myöhemmin Lappeenrannan kaupunkiin yhteydessä.

— Tästä menemme eteenpäin. Johtoryhmä kokoontuu tänään, vanhempien kokous menee luultavasti huomiselle. Nyt katsotaan miten pitkälle yhteisöllisyys riittää ja missä ja miten jatkamme toimintaa.