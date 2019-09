Etelä-Saimaan jutussa synnytyksistä sunnuntaina 15.9 on virhe verkkoversion kuvatekstissä. Sukat uudelleensynnyttäjälle on lahjoittanut Luumäen seurakunnan Nappi-ja nauharyhmä. Ryhmä lahjoittaa sukat kaikille eteläkarjalaisille uudelleensynnyttäjille. Body on Etelä-Karjalan liiton lahja. Ensisynnyttäjille lahjoitetaan vapaaehtoisten kutomat villasukat juhlavuoden kunniaksi (Martat 120 vuotta ja Kätilöliitto 100 vuotta).