Imatralla kauppias on aikaisemmin käynyt pelaamassa jääkiekkoa ja viime kesänä moottoripyörällä.

Imatrankosken K-supermarkettiin on valittu uusi kauppias Joutsenoon siirtyvän Topi Riutan tilalle. Imatrankoskella vetovastuun ottaa Pohjois-Karjalasta Imatralle muuttava Heikki Ikonen.

Uusi kauppias aloittaa K-Supermarket Imatrankosken kauppiaana 1. helmikuuta. Meltolan ja Lappeentien K-markettien kauppiaana hän aloittaa jo ensi viikolla.

– Imatra on minulle uusi tuttavuus, vaikka joskus on tullut käytyä kiekkoa pelaamassa. Viime kesänä viimeksi moottoripyöräreissulla pyörähdimme täällä, mutta muuten tämä on uutta aluetta. Mukava lähteä tutustumaan Imatraan ja imatralaisiin, Ikonen sanoo.

Uusi kauppias odottaa kovasti uuden Lappeentien K-Marketin avausta. Tarkkaa päivämäärää ei ole Ikosen mukaan vielä päätetty, mutta kauppa pyritään avaamaan uusissa tiloissa pääsiäiseen mennessä.

Paikallisten toimittajien tuotteita valikoimiin

Imatralle saapuvan kauppiaan tavoitteena on parantaa ja kehittää palveluita, tuotevalikoimaa ja kauppojen viihtyisyyttä kaikissa kolmessa kaupassaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Myös vastuullisuustyö on iso osa arkea kaikissa kolmessa kaupassa, Ikonen toteaa.

– Haluamme paikallisten toimittajien tuotteista valikoimiimme mahdollisimman paljon. Työntekijöillämme on paljon vastuuta työssään, joten näen erittäin tärkeänä panostaa henkilökunnan osaamiseen ja työssä viihtymiseen. Turvallisuus kaupoissamme asioidessa ja työtä tehdessä on myös tämän ajan tärkeimpiä asioita, hän kertoo K-ryhmän tiedotteessa.

Ikosen mukaan kauppoihin tullaan ajansaatossa tekemään pieniä muutoksia.

Vaimo ja kaksi poikaa muuttavat perässä Imatralle

Heikki Ikosella on 19 vuoden ura S-ryhmästä market- ja aluepäällikön tehtävistä. K-ryhmän kauppiasvalmennuksen kauppaharjoittelun hän suoritti K-Supermarket Lehmossa Kontiolahdella.

Ikosen perheeseen kuuluvat vaimo ja 6-, 8- ja 15-vuotiaat pojat. Vanhin poika jää asumaan ja opiskelemaan Joensuuhun, muu perhe muuttaa Imatralle hieman myöhemmin.

– Vaimo pääsee tutustumaan kaupan toimintaan kesällä, kun he muuttavat kahden nuoremman pojan kanssa Imatralle perässäni.

Vapaa-aika Ikosella kuluu lapsien kanssa touhutessa ja pallopelejä pelaillen sekä ulkoillessa.