Renkaanvaihtoa, paljuilua, pihahommia ja pääsiäisherkkuja – Viisi ihmistä Etelä-Karjalasta kertoo, miten poikkeusajan pääsiäinen on sujunut

Lappeenrantalainen Irina Styf on viettänyt rauhallista pääsiäistä kotona lasten kanssa, Riku Kajasilta saapui pääsiäisen viettoon äidin luo. Imatralaisen Jari Koskimäen vanhimmat lapset eivät päässeet pääkaupunkiseudulta Imatralle pääsiäisen viettoon Uudenmaan eristämisen vuoksi.

Koronaviruksen takia ihmisten pääsiäisperinteet ovat tänä vuonna olleet normaalista poikkeavat. Koko suvun pääsiäisruokailut ovat jääneet väliin, ja monet ovat käyttäneet pääsiäisen vapaapäivät erilaisten piha-askareiden parissa.

Kysyimme viideltä ihmiseltä Etelä-Karjalassa, kuinka heillä menee poikkeusaikana, ja onko pääsiäinen ollut normaalista poikkeava.

Tampereella asuva Riku Kajasilta saapui pääsiäisen viettoon synnyinkaupunkiinsa Lappeenrantaan äitinsä luo. Toinen pääsiäispäivä Kajasillalla kului äidin auton renkaita vaihtaessa.

Normaalisti pääsiäisenä he käyvät vierailemassa sukulaisilla. Tänä pääsiäisenä vierailu mummolassa jäi lyhyeksi.

– Olemme mummolla yleensä useamman päivän. Nyt kävimme vain pihalla tervehtimässä mummoa ja viemässä ostoksia, Kajasilta kertoo.

Koronaviruksen myötä Kajasilta on siirtynyt etätöihin. Myös kalenteriin merkityt musiikkikonsertit ja muut tapahtumat ovat peruuntuneet.

Sen lisäksi jalkapalloa harrastava Kajasilta on joutunut treenaamaan ja lenkkeilemään yksin, kun joukkueharjoituksia ei voi järjestää.

– Tietysti se harmittaa, ettei ole treenejä, hän sanoo.

Pääsiäisenä hän on nauttinut lomailusta, lenkkeilystä sekä äidin seurasta.

– Olen vielä muutaman arkipäivän täällä etätöitä tekemässä ennen kuin palaan Tampereelle, hän kertoo.

Rauhallisia vapaapäiviä

Lappeenrantalainen Irina Styf on viettänyt pääsiäistä rauhallisissa merkeissä kotona yhdessä lastensa kanssa. Pääsiäinen oli yhtä rauhallinen kuin joulu, Styf kuvailee.

– Kävin äitini luona viemässä pääsiäisterveiset. Lapset ovat tulleet kotiin pääsiäiseksi ja olen ollut heidän kanssaan.

Pääsiäispyhien ansiosta kaupassa työskentelevällä Styfillä on ollut normaalia viikonloppua enemmän vapaapäiviä. Sen myötä hän on aloitellut myös pihahommia.

– Hirveästi en ole vielä aloittanut, mutta pikku hiljaa. Meillä on tuossa pensasaidat, mitkä pitäisi siistiä.

Styf työskentelee kaupassa, jossa liikkuu paljon ihmisiä. Häntä ei kuitenkaan pelota olla töissä, vaikka koronaviruksen tartuntariski onkin olemassa. Styf kuuluu itse myös riskiryhmään.

– Ei minua pelota käydä töissä. Jos sairastuu, sitten sairastuu. Se kuuluu elämään.

Kai Skyttä Irina Styf lähettää terveisiä lukijoille: Haluan lähettää pääsiäisterveiset kaikille ja toivottaa hyvää kevään odotusta. Haluan muistuttaa, että tämä on elämää, ja koronaa ei tarvitse pelätä. Kaikki varmasti menee hyvin ja kesäkin on vielä edessä.

Videopuheluita ja halkosavottaa

Korona on tavallaan pakottanut pysähtymään. Nyt ei jotenkin tunne niin suurta syyllisyyttä, kun ottaa iisisti. — Sari Taskila

Imatralainen Jari Koskimäki mätti halkoja kottikärryihin maanantaina toisena pääsiäispäivänä. Koskimäen pääsiäinen on mennyt kotona yhdessä vaimon sekä nuorimman tyttären kanssa.

Koskimäen perheen kolme muuta lasta asuvat pääkaupunkiseudulla, josta heidän oli määrä saapua Imatralle pääsiäisen viettoon. Uudenmaan eristämisen vuoksi he eivät kuitenkaan päässeet vanhempien luo.

– Onhan tämä ollut poikkeava pääsiäinen, kun normaalisti lapset ovat täällä. Nyt olemme Whatsappin kautta soitelleet videopuheluita, ja sitä kautta olen vähän nähnyt lapsenlapsiakin, Koskimäki kertoo.

Koronavirus on vaikuttanut hänen elämäänsä siten, että työpaikalla alkaa pian lomautukset. Virusepidemian aikana Koskimäki on myös hoitanut vanhempiensa kauppareissut.

– Aika on kulunut ihan hyvin, olen tässä pikku hiljaa alkanut tehdä pihahommia. Puuhommat on jokakeväinen projekti ja haravointiakin olisi edessä.

Kai Skyttä Jari Koskimäki halusi puutöiden lomassa lähettää terveisiä lapsille ja lapsenlapsille pääkaupunkiseudulle.

Terassin rakentamista ja paljuilua

Imatralaisella Marge Nevalaisella on pääsiäisenä puuhaa riittänyt. Hän on vastikään muuttanut miehensä kanssa uuteen taloon, joten tekemistä on piisannut.

Pääsiäisen agendana oli terassin rakentaminen takapihalle, paljun asennus sekä pihahommia. Ja tietenkin paljussa rentoutuminen.

– Tässä on ollut aikaa laittaa uutta kotia kuntoon, hän sanoo.

Poikkeusaika on vaikuttanut Nevalaisen elämään siten, että töissä lomautuksia on tulossa ja tilanne vaakalaudalla. Pitää vain elää sen mukaan, Nevalainen toteaa.

– Eihän tälle tilanteelle voi mitään, pitää vain mennä päivä kerrallaan eteenpäin.

Kai Skyttä Marge Nevalainen lähettää terveisiä muille Etelä-Saimaan lukijoille: Mennään päivä kerrallaan eteenpäin ja ajatellaan positiivisesti. Kyllä tämä tilanne tästä joskus rauhoittuu.

Aikaa lasten kanssa

Taipalsaarella asuvan Sari Taskilan elämään koronaviruksen aiheuttama poikkeustila ei ole vaikuttanut suuresti. Kahden lapsen äiti teki lyhyttä työpäivää jo ennen koronavirusta.

– Minulla menee oikein hyvin, olen saanut nyt aikaa olla lasten kanssa kotona, hän iloitsee.

Koronaviruksen aikana muita ihmisiä ei ole voinut tavata entiseen tapaan, mutta Taskila kertoo kaivanneensa tietynlaista pysähtymistä ja rauhoittumista.

– Korona on tavallaan pakottanut pysähtymään. Nyt ei jotenkin tunne niin suurta syyllisyyttä, kun ottaa iisisti, hän sanoo.

Taskilan perheessä pihahommat tehtiin jo etukäteen, joten pääsiäisenä heidän talossa keskityttiin syömiseen. Sari Taskilan mukaan pääsiäispöytään tehtiin kaikki mahdolliset herkut, ja uusiakin juttuja kokeiltiin.

– Sunnuntain karitsa oli tähän mennessä parasta. Teimme myös itse täytettyjä suklaamunia, jotka olivat todella hyviä. Niissä oli täytteenä jäätelöä, krokanttia ja suklaarouhetta, perheen lapsista Max Taskila kertoo.