Lappeenrannassa tiedetään, miten autokuumeen jomotuksesta voi toipua tai sitä hillitä

Autokuume alkaa nousta kevään tullen. Varsinaisesta epidemiasta ei vielä voi puhua, mutta viikonlopun autonäyttelyissä oli vilkasta Lappeenrannassa.

Lappeenrantalainen Jari Kääpä naurahtaa olleensa autokuumeessa jo pari vuotta, mutta tila on vielä hallittavissa.

Puoliso Sara Kääpä sanoo tunnistavansa taudin oireet.

— Mies ehdottaa useammin, että voitaisiin käydä yhdessä katsomassa uusia autoja.

Pariskunnan ajopelinä on ollut seitsemän vuotta auto, jonka Jari Kääpä on saanut isältään. Auto on kunnossa, joten hätää vaihtamiseen ole.

Jari Käävän mielestä nykyinen autovalikoima on niin laaja, että uutuusmalleja ja niiden varustelua kannattaa seurata melko tiiviisti.

— Vielä enemmän vaihtoehtoja on minun laiselleni, joka ei ole merkkiuskollinen.

Hän suhtautuu autokuumeeseensa rauhallisesti: se vaivaa ajoittain pahempana, kunnes taas laantuu, kun muut asiat astuvat etusijalle.

— Ostopäätös syntyy sitten, kun se syntyy.

Minna Mänttäri Teemu Koskinen (kesk.) toipui autokuumeestaan hiljattain, kun automyyjä Miikka Torniainen (oik.) tarjosi koeajoon hyvää käytettyä autoyksilöä. Koskisen vierellä Teemu Valtonen.

”Kuluttajien epävarmuus on hälventynyt"

Autokauppa piristyi viime vuonna Etelä-Karjalassa, mikä lupaa myönteisiä näkymiä myös kuluvalle vuodelle.

Autokauppias Ville Suni Auto-Sunista on tyytyväinen syksyn ennakkotilauksiin.

— Selvästi näkyy, että kuluttajien epävarmuus on hälventynyt. Kiinnostusta lisäävät sähkö- ja kaasuautot sekä hybridimallit.

Ihmiset haluavat pienentää autoilun päästöjä sekä omaa kulutustaan. Näiden lisäksi niin nais- kuin miesasiakkaat katsovat auton ulkonäköä.

Suomessa myydään vuosittain noin 120 000 uutta ja 550 000 käytettyä autoa. Ville Sunin mukaan vastaavat luvut Etelä-Karjalassa ovat likimain 2 520 uutta ja 11 550 käytettyä.

— Suomen autokanta on Euroopan vanhinta Kreikan rinnalla. Liikenteeseen pitäisi saada vuosittain 150 000 uutta autoa, että kanta nuorentuisi.

Myös Auto-Killan tuotevastaava Markku Kivioja huomauttaa autokaupan virkistyneen. Hänen mielestään kuluvalle vuodelle on luvassa sähköisyyttä.

— Tämän vuoden tarjonta automalleissa sopii myös tavallisen autoilijan kukkarolle. Ensimmäisen aallon autot olivat kalliimpia.

Kiviojan mukaan on taloudellisempaa ostaa uusi auto. Sitä puoltavat nykytekniikka, pienempi kulutus sekä pienempi verotus.

— Nykyisin ihmiset valitsevat auton enemmän järjellä kuin tunteella, mikä on oikein.

Minna Mänttäri Saksalainen luksusauto loistaa autonäyttelyssä kaikilla herkuillaan.

Jomotus loppui autokauppaan

Lappeenrantalaiset Teemu Koskinen ja Teemu Valtonen tekivät autonäyttelyssä lähempää tuttavuutta saksalaisvalmisteiseen luksusautoon.

Se oli vain sunnuntain ajankulua, sillä Koskinen vaihtoi uudempaan autoon vasta hiljattain.

Kauppaan loppui autokuumeen jomotus.

Autolla on ajettu 150 000 kilometriä, se on luotettava ja polttoaineen kulutus on huomattavasti pienempi kuin edellisessä. Auto täytti myös merkkiuskollisen omistajansa toiveen.

— Sain auton vuorokaudeksi koeajoon, eikä siitä enää hennonnut luopua. 100 000 kilometriä voi tulla mittariin, ennen kuin ostan seuraavan.

Ilari Korhonen oli lähtenyt Taipalsaarelta katsastamaan autokaupan uutuuksia.

Hän laskeskelee ostaneensa kahdeksan autoa ja aina uusina. Auton merkkikin on pysynyt samana.

Korhosen kohdalla autokuume on ehkä tuloillaan, sillä nykyinen auto on palvellut kolme vuotta eli alkaa hänen mielestään kypsyä vaihtoikään.

— Voi olla, että autokauppa on ajankohtainen myöhemmin keväällä. Toistaiseksi kartoitan, mitä on tarjolla.

Minna Mänttäri Autokauppa piristyi Lappeenrannassa viime syksynä, ja ennakkotilausten perusteella myös kuluvasta vuodesta odotetaan hyvää.

"Lievää autokuumetta koko ajan"

Autokauppias Ville Suni tunnustaa olevansa koko ajan lievässä autokuumeessa, jota voi ehkä kutsua myös ammattitaudiksi.

— Käyttöauto vaihtuu noin vuoden välein. Haluan tutustua uusiin malleihin.

Tuotevastaava Markku Kivioja siirtyy uuteen autoon kahdesti vuodessa.

— Autonvaihto selittyy viran puolesta.