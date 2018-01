Etelä-Karjalasta löytyy monia nettipetoksista epäiltyjä, heidän perässään paikallinen poliisi saa tutkittavakseen kymmeniä rikosilmoituksia Rikoskomisario Ari Järveläinen kannustaa verkossa hankintoja tekeviä terveeseen varovaisuuteen. ”Tuntemattomalle ei pidä siirtää rahaa etukäteen eikä varsinkaan koko summaa.”

Poliisilla on tiedossa Etelä-Karjalan alueella useita nettipetoksista epäiltyjä.

— Jotkut elättävät itsensä sellaisella petostehtailulla, tietää rikoskomisario Ari Järveläinen.

Nettipetoksista epäiltyjen perässä paikallinen poliisi saa tutkittavakseen kymmeniä rikosilmoituksia, joissa asianomistajat ovat eri puolilla maata.

— Rikoksien niputtaminen on ainut on mahdollisuus saada tekijöille kunnollinen rangaistus. Vastaavasti Etelä-Karjalassa on useita kymmeniä asianomistajia, joiden tekemiä rikosilmoituksia tutkitaan muualla maassa.

Varovaisuus on valttia

Tyypillisissä tapauksissa petoksen uhriksi joutuvat ovat bonganneet verkkosivustoilta mieluista tavaraa. Rahat on lähetetty ennen kuin tavara on saatu. Sen jälkeen myyjästä ei kuulla enää pihaustakaan.

— Usein kyse on verrattain pienistä rahasummista, muutamien kymmenien tai satojen eurojen menetyksistä. Läheskään kaikista tapauksista ei meille varmasti ilmoiteta, arvioi rikoskomisario Ari Järveläinen.

Rahan menetykset ja siihen liittyvät pettymykset olisivat vältettävissä, muistuttaa Järveläinen.

— Tuntemattomalle ei pidä siirtää rahaa etukäteen eikä varsinkaan koko summaa.

Rikolliset voivat kerätä tällaisilla nettipetoksilla itselleen suuria summia rahaa.

— Petostapauksia kasaantuu yleensä samoille tekijöille. Kun huijauksia tehdään maanlaajuisesti, voivat rikoshyödyt olla isoja.

Pientä tavaraa

Tyypillisesti huijausmielessä kaupitellaan pientä tavaraa, esimerkiksi pääsylippuja, lastenvaatteita, pelikonsoleja tai muuta elektroniikkaa.

Järveläinen kannustaa verkossa ostoksia tekeviä terveeseen varovaisuuteen.

— Jos joku hinta on liian edullinen ollakseen totta, se osoittautuu yleensä huijaukseksi.

Nettipetokset eivät ole poliisin tutkintalistan kärjessä.

— Niitä tutkitaan, kun aikaa on. Asianomistajien rahojen takaisin saaminen on vaikeaa, sillä tekijät todetaan usein varattomiksi.