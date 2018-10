Eikö lääkärihelikopteri tulekaan Lappeenrantaan? Peruspalveluministeri Annika Saarikko haluaa lisäselvityksen ja lupaa jonkinlaista ratkaisua lähiviikkoina

Päätöstä lääkärihelikopterin tukikohdasta Kaakkois-Suomessa ei ole vielä lyöty lukkoon, sanoo Kouvolassa maanantaina vieraillut perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.). Aiemmin Lappeenrantaa esittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä aloittaa Saarikon mukaan jatkotyöskentelyn uusien tietojen pohjalta.

Työryhmä esitti elokuussa kahta uutta tukikohtaa, Seinäjoelle ja Lappeenrantaan. Kaakkois-Suomessa toinen vaihtoehto sijoituspaikaksi oli Utti.

Kymenlaaksossa esitystä on pidetty poliittisena pelinä muun muassa siksi, että Utista käsin kopterin on laskettu tavoittavan 70 kilometrin toimintasäteellä kaksinkertaisen määrän ihmisiä Lappeenrantaan verrattuna.

Saarikko lupaa lähiviikkoina asiaan jonkinlaista ratkaisua tai ainakin tietoa siitä, eteneekö prosessi vai otetaanko siinä aikalisä.

Ministeri keskusteli tukikohtakysymyksestä Kouvolan kaupungintalolla Kouvolan, Kotkan, Carean ja ensi vuonna aloittavan kuntayhtymän Kymsoten edustajien kanssa.

— Paikallinen edunvalvonta on ollut hienoa työtä. Vierailu on lisännyt ymmärrystäni siitä, miten iso symbolinen kysymys sijoituspaikka täällä on.

Muun muassa kouvolalainen kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.) on ajanut kopterin sijoittamista Uttiin sillä perusteella, ettei Kouvola ole saanut sote-uudistuksessa itselleen mitään merkittävää. Saarikko mainitsee käyneensä asiasta rakentavia keskusteluja Pakkasen ja työministeri Jari Lindströmin (sin.) kanssa.

Saarikko haluaa korostaa, että sijoituspäätöksestä riippumatta koko Kaakkois-Suomen tilanne paranee.

Uusien tukikohtien perustamisen taustalla on eduskunnan oikeusasiamiehen näkemys, jonka mukaan nykyisellä kopterijärjestelmällä ei kyetä tarjoamaan yhdenvertaista ensihoitolääkärin saatavuutta hätätilapotilaille. Oikeusasiamies nimesi suurimmiksi kipupisteiksi Kaakkois-Suomen ja Pohjanmaan.

Tukikohdat ovat osa laajempaa muutosta lääkärihelikopteritoimintaan. Tällä hetkellä sitä hallinnoi viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama yhtiö Finnhems. Sen suunnitellaan siirtyvän sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä Pirkanmaan maakunnan omistukseen, joka alkaisi laskuttaa maakuntia koptereiden käytöstä. Lisäksi pohditaan, pitäisikö Finnhemsin ryhtyä palveluntuottajaksi eli omistaa helikopterit itse.

— Pitää muistaa, että tukikohtakeskustelussa ei puhuta yhdestäkään lääkäristä, vaan kyse on liikennepalvelusta. Koptereissa kulkeva henkilökunta säilyy osana sairaanhoitopiirejä, Saarikko sanoo.