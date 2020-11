Etelä-Karjalassa on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) sivujen mukaan varmistunut torstaina neljä uutta koronatartuntaa. Eksoten alueella varmistettuja koronatartuntoja on todettu nyt yhteensä 131.

Eksoten ylilääkäri Sami Raasakan mukaan uusista koronatapauksista kaksi on Lappeenrannassa ja kaksi Imatralla.

– Tapauksista kaksi liittyvät toisiinsa eli ovat samassa perhepiirissä. Kaksi tapausta ovat todennäköisesti erillisiä, ja niiden osalta selvittelyt ovat kesken.

Uusimmat koronapotilaat ovat hyväkuntoisina kotihoidossa, ja heidän ikänsä on nuoresta aikuisesta eläkeikäiseen.

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä pitää kokouksensa iltapäivällä, ja siellä todetaan, onko maakunta edelleen epidemian perustasolla vai siirtynyt kiihtymisvaiheeseen.

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan raportoitu torstaina 496 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä kahden viikon aikana on raportoitu 4 606 tartuntaa, mikä on 1 630 enemmän kuin sitä edeltävän kahden viikon aikana.

Juttua päivitetty 26.11. kello 12.30 THL:n tiedoilla.

Juttu päivittyy myöhemmin maakunnan tilannekuvatiedoilla.